13 Ist bei den Floristik-Ausstellungen der Balinger Gartenschau Dauergast: Floristik-Meisterin Isabell Doster, Mitinhaberin des Familienunternehmens Blumen-Krigar in Albstadt. Foto: Karina Eyrich

Nur bei einer einzigen macht sie nicht mit – ansonsten beteiligt sich Isabell Doster aber an jeder Ausstellung im Floristik-Gewölbe der Gartenschau in Balingen. Die Floristik-Meisterin von Blumen-Krigar in Albstadt bringt Erfahrung von vielen BuGas mit.









„Wo das Feuer lodert“, „Zwischen Balingen und Royan – Floristik entlang des Weges“ oder „Frühling, Frühling, Frühling – die Prachtvollen präsentieren sich“: Die Titel der Ausstellungen im Floristik-Gewölbe der Gartenschau Balingen lassen viel Spielraum für Kreativität, und die besitzt Isabell Doster im Übermaß. In dritter Generation führt sie mit ihrem Bruder André, dem Gärtnermeister, das Familienunternehmen „Blumen Krigar“ in Ebingen, beteiligt sich regelmäßig als Teil des Meister-Teams der Hochschule Hohenheim, wo sie ihren Meister in Floristik absolviert hat, an Bundesgartenschauen (BuGa) und hat eine Reihe „großer Goldmedaillen“ im Schrank, die jüngste von der BuGa Mannheim 2023. Auch im Wettbewerb der internationalen Pflanzenmesse in Essen hat Isabell Doster schon Preise geholt.