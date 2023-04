1 Die Charlottenstraße, wo die große Hauptbühne steht, wird bis zum Ende der Gartenschau vollständig gesperrt. Foto: Paul Bossenmaier

Damit das Areal rund um die Hauptbühne der Gartenschau unterhalb der Stadthalle für die Eröffnung vorbereitet werden kann, wird die Charlottenstraße ab dem 21. April komplett gesperrt.









Wenn am Freitag, 5. Mai, die Gartenschau eröffnet, werden auf der Hauptbühne in der Charlottenstraße The Hooters auftreten, SWR1 Pop & Poesie in Concert, außerdem die Kächeles, Christoph Sonntag und die regionalen Livebands der Gartenkracher und viele mehr.

Um das Gelände für die Veranstaltungen und den Besucherempfang vorzubereiten und einzurichten, muss die Charlottenstraße nun komplett zwischen Hirschbergstraße und Stingstraße geschlossen werden. Die vollständige Absperrung beginnt am Freitag, 21. April, und wird bis zum Ende der Gartenschau andauern.

Unterer Stadthallenparkplatz ist gesperrt

Die Zufahrt von der Charlottenstraße in die Ebergasse ist bereits gesperrt, bisher war die Zufahrt zum unteren Stadthallenparkplatz noch offen. Mit der aktuellen Sperrung wird der untere Stadthallenparkplatz gesperrt, weshalb der Stadthalleneingang, das Restaurant Zum Hirschgulden und das Hallenbad nur über den oberen Parkplatz an der Hirschbergstraße erreichbar sein werden.

Zugang ist nicht barrierefrei

Fußgänger, die in die Innenstadt unterwegs sind, nutzen die Hirschbergstraße und gelangen dann über die Maderstraße und Eyachstraße zur Innenstadt. Da eine Treppe die Maderstraße mit der Hirschbergstraße verbindet, ist dieser Weg nicht barrierefrei – Passanten folgen alternativ der Hirschbergstraße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung und nutzen den Fuß- und Radweg, der links vor der Brücke am Alten Markt ebenfalls über die Eyachstraße in die Stadtmitte führt.