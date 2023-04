1 Niko Skarlatoudis, Anke Traber und Rolf Gehring stellen das Programm der Arbeitsagentur auf der Gartenschau vor. Foto: Gehring/Agentur für Arbeit

Die Balinger Agentur für Arbeit befindet sich nicht nur zentral an der neuen Kulturmeile, während der Gartenschau veranstaltet sie auch ein abwechslungsreiches Programm.









Für die Arbeit und das Vergnügen: Vom Jobcorner über „Agentur trifft Garten“ bis hin zur After-Work-Party sind die Angebote rund um das Thema Arbeit geplant. Als #Agenturmittendrin – in Stadt und Gesellschaft – sieht sich die Agentur für Arbeit. Der Standort passt perfekt: An der neuen Kulturmeile mit dem grünen Park direkt vor der Tür ist man mitten im Geschehen.

Den Gartenschaugästen bietet sich damit die Gelegenheit, die Arbeitsagentur anders kennenzulernen – wie bei der After-Work-Party, die von Mai bis September an jedem ersten Montag des Monats stattfindet. Insgesamt fünfmal kann man hier ab 16.30 Uhr in zwangloser Atmosphäre zusammenkommen, begleitet von Livemusik von 3 Klang, Urban Sound, Stoni D, Version Zwo oder Tobias Conzelmann.

„Berufsberatung meets Gartenschau“

Auch das klassische Angebot der Agentur wird es geben. Bei „Berufsberatung meets Gartenschau“ am Jugendhaus geben Experten jeden zweiten Mittwoch Tipps aus der Praxis, und bei der Ausbildungsbörse „Packs an“ am 20. Mai präsentieren sich Betriebe aus Gartenbau, Bau und Handwerk. Für Erwachsene und Berufstätige haben die Agenturexpertinnen mit „Future Job“ Informationen rund um berufliche Chancen zusammengestellt – vorgestellt werden am 11. Juli die Tools „Job-Futuromat“ und „New Plan“ – und die Jobcorner auf der Agenturwebsite präsentiert Stellenangebote aus der Region. „Bei Agentur trifft Garten“ am 27. Juli diskutiert die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, mit Landrat Günter-Martin Pauli und Oberbürgermeister Dirk Abel über aktuelle Themen.

Familientag mit Kreativangeboten

Am 21. Mai ist Agentur-Sunday, ein Familientag mit Kreativangeboten für Groß und Klein, einer Tanzschule und einem Zauberer, und am 19. September lockt „Once upon a time“ mit der Märchenerzählerin Sigrid Maute und der Jugendmusikschule. Natur pur lockt derweil nicht nur auf dem Gelände, sondern auch indoor: Während der Gartenschau wird im Berufsinformationszentrum die Dauerausstellung RÖWIN Naturfotografie und Fotokunst gezeigt. Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie während der After-Work-Partys können die Bilder besichtigt werden.

„Ich finde es klasse, dass wir in Balingen eine Gartenschau haben. Von Anfang an wollte ich getreu unseres Mottos #AgenturMittendrin dabei sein. Darum bin ich sehr froh und stolz, dass unser Orga-Team unter der Leitung von Rolf Gehring und Stephan Salscheider und weitere Mitarbeiter sich bei der Gartenschau auf so vielfältige Weise einbringen“, freut sich Anke Traber, Chefin der Agentur für Arbeit Balingen.