Gartenschau 2025: Dauerkarten gibt es ab Oktober in Freudenstadt und Baiersbronn

Die Gartenschau kommt mit großen Schritten näher. Bereits in etwa zwei Monaten ist die Dauerkarte erhältlich, wie die Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH mitteilt. Diese personalisierten Karten, hergestellt aus recyceltem Kunststoff, kombinieren Nachhaltigkeit mit einem ansprechenden Erscheinungsbild. Die Vorderseite zeigt eine Blumenwiese.

Mit der Dauerkarte erhalten die Inhaber 143 Tage lang kostenfreien Eintritt zur Gartenschau und damit Zugang zu mehr als 1000 Veranstaltungen. Diese große Auswahl an Aktivitäten und Events sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

In diesem besonderen Sommer können Groß und Klein aktiv dabei sein und Kunst und Geschichte erleben, Konzerte sowie Kultur mit regionalen Stars genießen. Genusswelten, Kochevents und Themenfestivals sollen für weitere Höhepunkte sorgen, während Aktivitäten, Sport und Outdoorspaß den Aufenthalt abwechslungsreich gestalten sollen.

X-förmiges Laugengebäck

Einen besonderen Höhepunkt erwartet laut Mitteilung alle, die ihre Dauerkarte zum Vorverkaufspreis am 4. Oktober in einer der beiden Vorverkaufsstellen erwerben. An diesem Tag gibt es nicht nur Kuchen und eine Gartenschau-Torte, sondern auch Getränke, Wasser und X-förmiges Laugengebäck. Zudem werden Preise verlost, darunter je eine Weinrebe in Baiersbronns erstem Weinberg, fünf Radtrikots im Design von Tal X und drei Weinpakete der Edition Gartenschau (jeweils drei Flaschen).

Die Vorverkaufsstellen befinden sich in der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz 3 in Baiersbronn sowie bei Freudenstadt Tourismus am Marktplatz 64 in Freudenstadt.

Weitere Infos zur Dauerkarte: https://www.tal-x.de/tickets