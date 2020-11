Gartenschau 2023 So läuft das Großprojekt in Balingen

Daueranlagen: Dabei handelt es sich um all das, was über das Gartenschaujahr 2023 hinaus den Balingern erhalten bleibt. Etwa die neuen Zugänge zum Wasser, die an vielen Stellen entlang der Eyach und Steinach geplant sind. Oder die Aufwertung bestehender Grünanlagen wie des Stadtgartens in der Landschaftsachse Süd, die sich von dort bis zum Steinach-Wasserfall erstreckt. Oder die Anlegung neuer attraktiver Plätze mitten im Grünen – wie des Aktiv-Parks in den Eyach-Auen. Oder die Reaktivierung von Brachflächen – etwa des Areals Hahn & Schneckenburger. Oder die neuen gewässerbegleitenden, durchgehenden Fuß- und Radwege entlang an Eyach und Steinach. Oder die künftig deutlich verbesserte Anbindung der Stadthalle an die City (Kulturachse).

Areal Hahn & Schneckenburger: Die früheren Gewerbebauten sind abgerissen, bis Mitte November wird das restliche Material abgefahren. Damit ist der Weg frei für die ökologische Sanierung der Fläche. Anstelle von Asphalt und Altlasten entstehen dort die sogenannten Erlebnis-Auen, eine bespielbare, wassernahe Hügellandschaft.