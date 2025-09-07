Gartenparadiese in Gechingen: Sonnenblumen strahlen um die Wette

Wie haben sich die Grünanlagen, die beim Tag den offenen Gärten im Juni zu bestaunen waren, entwickelt?
Am 1. Juni pilgerten mehrere hundert Menschen durch Gechingen. Sie besuchten private Gärten von Gechinger Einwohnern. Bei diesem Tag der offenen Gärten erlebten sie manchen Aha!-Effekt und gewannen viele positive Eindrücke. Verstecken sich doch diese kleinen Gartenparadiese üblicherweise im hinteren Privatbereich; abgeschirmt von neugierigen Blicken von außen. Umso erfreulicher, dass diesmal neun Gechinger Familien das Gartentürchen für fremde Besucher öffneten.