Gartenparadiese in Gechingen: Sonnenblumen strahlen um die Wette

Am 1. Juni pilgerten mehrere hundert Menschen durch Gechingen. Sie besuchten private Gärten von Gechinger Einwohnern. Bei diesem Tag der offenen Gärten erlebten sie manchen Aha!-Effekt und gewannen viele positive Eindrücke. Verstecken sich doch diese kleinen Gartenparadiese üblicherweise im hinteren Privatbereich; abgeschirmt von neugierigen Blicken von außen. Umso erfreulicher, dass diesmal neun Gechinger Familien das Gartentürchen für fremde Besucher öffneten.

Wetterkapriolen fördern Wachstum Nun, ein Viertel Jahr später, wollten wir wissen, wie sich die Gärten entwickelt haben. Denn die Natur schläft bekanntlich nie. Schon gar nicht, wenn, wie zuletzt geschehen, manche Wetterkapriolen zu einem zusätzlichen Wachstumsschub beitrugen.

Heide Hanschke, soeben braun gebrannt aus dem Urlaub zurückgekehrt, machte aus ihrer Liebe zum eigenen Garten keinen Hehl. Natürlich ist nach mehrwöchiger Abstinenz vom Zuhause besonderes Engagement vonnöten, um die wuchernde Pflanzenwelt im Zaum zu halten. So legte Ehemann Götz erst kurz vor dem Besuch unserer Redaktion die Gartenschere aus der Hand, mit der er die Efeuwand zurechtgestutzt hatte.

Der berühmte grüne Daumen

Die Hanschkes scheinen ein besonders goldenes Händchen, besser gesagt den berühmten grünen Dauen zu besitzen. Sie erzielen mit dem gebotenen, aber nicht übertriebenen Arbeitsaufwand den größtmöglichen Erfolg. So urteilte Valerie Broghammer, einer der beiden Organisatorinnen der Gechinger Gartenschau: „Ein kleiner, sehr hübscher Garten. Frau Hanschke hat den Traum der Gärtner schlechthin geschafft, einen wirklich pflegearmen und dennoch blühenden Garten zu kreieren. Heide Hanschke ist dies durch viele Versuche und Beobachtungsgabe gelungen.“

Eine Art Überraschungspaket

Die so Gelobte freute sich, dass bei ihr die These zutrifft, „wonach die Natur auch schon mal selbst und ohne fremdes Zutun Wunder vollbringen kann.“ Hinter den Hochbeeten ihres Mannes (“Garten ist Schönheit und Nutzen zugleich“) strahlen derzeit die prächtigsten Sonnenblumen um die Wette. Zudem sind, ebenfalls wild gewachsene Tomaten bald erntereif. „Bei mir darf wachsen, was will und kann. So ein Garten ist auch eine Art Überraschungspaket,“ so Heike Hanschke.

Ganz ohne Arbeit geht es nicht

Doch wird beim näheren Hinsehen deutlich: Auch bei Hanschkes geht es nicht ohne Arbeit. Götz Hanschke bestätigt: „Man muss schon dran bleiben.“ Für die „Blutpflaume“ musste sogar ein Fachbetrieb her, um den als Sichtschutz dienenden, sowie Früchte tragenden Baum, zurück zu schneiden. Seine Frau: „Als ich das sah, musste ich bald heulen. Doch die wussten, was sie tun.“ Innerhalb eines Jahres ist der Strauch wieder auf Normalgröße gewachsen. Heike Hanschke präsentierte auch ihre neueste Errungenschaft. Am pittoresken Plätscherteich setzt sie sich nun des Öfteren auf ihren Stuhl, um in ihrem kleinen Paradies das zu finden, wozu es geschaffen ist: „Freude und Entspannung.“

Die Familie Hanschke war in diesem Jahr zum ersten mal beim Tag der offenen Gärten dabei. Sie genossen es, dass sich so viele Menschen für ihren Garten interessierten. Mit den Besuchern fand ein befruchtender Austausch von Gedanken und Ideen statt. In zwei Jahren ist wieder Tag der offenen Gärten in Gechingen. Dann möchte man wieder dabei sein. „Vorausgesetzt, der Termin stimmt und wir nicht unterwegs sind. Denn es hat uns Spaß gemacht.“