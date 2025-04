Gartenmesse in Nagold: Hier finden Kinder und Erwachsene noch spontan ein Muttertagsgeschenk

1 Das Team rund um die Gartenmesse: Projektmitarbeiterin Isabelle Nägele (von links), City-Managerin Saskia Gärtner, Sara Beigelt vom Kulturamt und Kulturamtsleiterin Ramona Winkler Foto: Jansen

Noch kein Muttertagsgeschenk besorgt, den Balkon noch nicht bepflanzt oder steht eine Neugestaltung des heimischen Gartens an? Bei der Gartenmesse in Nagold können Besucher und Besucherinnen zwischen Blumen, Keramik und Gartengeräten fündig werden.









Passenderweise am Muttertagswochenende – am 10. und 11. Mai – öffnet die Gartenmesse in der Innenstadt ihre Pforten. In der Markt- und Turmstraße und im Garten an der Stadtmauer werden etwa 60 Beschicker allein auf der Gartenmesse mit Blumen, Kräuter- und Gemüsepflanzen, Dekoration, Vogeltränken, Gartenmöbeln und -geräten sowie Grillausstattung aufwarten – kurzum: Alles, was es für die Balkon- und Gartensaison braucht.