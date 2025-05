Das Vereinsheim der Gartenfreunde ist in die Jahre gekommen. Jetzt wird gemeinsam mit dem Schneelaufverein der Umbau in Angriff genommen.

Das Vereinsheim der Gartenfreunde war bei der Hauptversammlung mit 48 der derzeit 203 Mitglieder voll besetzt. Vorsitzende Monika Albert gab einen Überblick über das Gartenjahr 2024. Das war insgesamt zufriedenstellend, wenngleich die Niederschläge im Frühjahr ungewöhnlich hoch waren. Insgesamt neun Gärten wurden aufgegeben und mit neuen Pächtern besetzt.

Zahlreiche Aktionen wie ein Baumschnittkurs, Reinigungsaktionen an den Gartenanlagen am Wasserturm und an der Charlottenhöhe und ein Pflanztauschtag wurden durchgeführt.

Monika Albert war wieder in der Jury des Baumschmuckwettbewerbs aktiv und die derzeit zehn Gartenfachberater brachten ihr Fachwissen auf den neuesten Stand.

Änderung im Vorstand

Kassiererin Julia Kappes und Vereinsheimleiter Jörg Steinmüller gaben im Anschluss ihre Berichte, bevor es bei den Wahlen nur eine Änderung gab: Jan Schubert gab sein Amt als Schriftführer auf. Für ihn wurde Rainer Müller in den Vorstand gewählt. Als Vorsitzende wurde Monika Albert im Amt bestätigt. Alle anderen zu wählenden Vorstands- und Beiratsmitglieder blieben im Amt und wurden ebenso einstimmig wieder gewählt.

Die Baustellen: WC, Küche, Fenster und Heizung

Nach den Wahlen kam Monika Albert zum wohl spannendsten Punkt des Abends – dem Umbau des Vereinsheims. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und insbesondere die Sanitäranlagen lassen zu wünschen übrig. Die Lage der WCs außerhalb des Lokals ist nicht mehr zeitgemäß. Darüber hinaus gibt es weitere „Baustellen“ – wie die Küche, die Fenster und die Heizungsanlage.

Da das nur im Sommer von den Gartenfreunden genutzte Vereinsheim seit zwei Jahren im Winter vom Schneelaufverein genutzt wird, hat man sich gemeinsam auf eine Sanierung verständigt. Ein entsprechender Vertrag ist in Arbeit und auch um Fördermittel hat man sich bereits bemüht. Eine Entscheidung diesbezüglich wird in den kommenden drei Monaten erwartet.

Start im Herbst

Man hofft, im Herbst mit dem Umbau beginnen zu können. Die Fertigstellung ist zur Gartensaison 2027 geplant. Bis dahin ist noch ein langer Weg. Beide Vereine sind laut Mitteilung bereit, einen Teil der Arbeiten in Eigenregie zu erledigen.

Darüber hinaus wurde die Beteiligung der Mitglieder an den erforderlichen Arbeitseinsätzen geplant. Hierzu wurde ein Beschluss über die Anzahl der Stunden und den Abrechnungszeitraum zur Abstimmung gestellt und mit großer Mehrheit verabschiedet. Auch der Etat 2025 wurde einstimmig verabschiedet.

Mitglieder geehrt

Monika Albert nahm abschließend die Ehrung folgender Mitglieder vor und überreichte jeweils ein kleines Präsent. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Jörg Steinmüller, Siegfried Kramer und Hans-Jörg Vogel. Für 45 Jahre: Hans-Wolfgang Teichmann. Für 60 Jahre: Klaus Renfer. Außerdem wurde der aus dem Vorstand ausgeschiedene Jan Schubert für sein Engagement als Schriftführer geehrt.