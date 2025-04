Die Artenvielfalt in Gärten, Streuobstwiesen und Flur zu erhalten, ist dem Naturschutzbund Deutschland ein wichtiges Anliegen. Die Ortsgruppe Waldachtal macht durch viele Aktivitäten auf das Funktionieren des Naturkreislaufs aufmerksam. Insekten spielen als Basics dabei eine besondere Rolle. Jeder kann in seinem häuslichen Bereich etwas zu einer intakten Natur beisteuern.

Mit SWR-Gartenexperte Volker Kugel konnte der Naturschutzbund Waldachtal (Nabu) einen profunden Kenner seines Fachs für einen lohnenswerten Vortrag gewinnen. Kein anderer kann das Einmaleins des Gartens so verständlich gut erklären wie er. Die 66-jährige Garten-Ikone aus Weissach, Kreis Böblingen, „fütterte“ die über 80 Besucher mit Profi-Tipps.

Lesen Sie auch

Das Miteinander von Naturschutzbund Waldachtal und Gartenfachmann Volker Kugel, von links: Ferdinand Schorpp, Karin Rager, SWR-Gartenexperte Volker Kugel, Gaby Greza und Stefan Greza. Foto: Maier

Der in Calw-Stammheim geborene Gartenexperte des Südwestfunks thematisierte im Haus des Gastes „Insektenfreundliches Gärtnern im Garten, Balkon und Terrasse“. Kugel meinte, jeder können seinen Beitrag dazu leisten: Denn: „20 Millionen Privatgärten in Deutschland bieten ein riesiges Potenzial für Insektenvielfalt und naturnahes Gärtnern.“ Biodiversität, die Vielfalt der Lebewesen, ist stark bedroht und spielt eine entscheidende Rolle für das Gleichgewicht der Natur und das Überleben der Menschheit. In Deutschland und Europa geht man von über 30 000 Insekten-Arten aus.

Rückgang der Insekten

Besorgniserregend sei der massive Rückgang der Insekten auch durch Flächenversiegelung, Trockenperioden und durch Klimawandel. Die Auswirkungen sind verheerend. „Wir Menschen haben die Hauptschuld.“

Welche Möglichkeiten haben Hobbygärtner? Der Diplom-Ingenieur (FH) für Gartenbau sagt: „Ganz wichtig ist die Förderung der Insekten-Vielfalt in unseren Gärten.“ Diese gilt es zu erhalten. Er erläuterte, wie man Insekten schützt, ihnen Nahrung und Unterschlupf bietet. Hobbygärtner, so der Garten-Versteher, können auch davon profitieren, ein vielfältiges und buntes Stück Natur direkt vor ihren Augen zu haben.

Bäume sind wichtig

„Jeder Garten braucht einen Baum!“, betonte der erfahrene Gartenprofi. „Das ist der beste Schattenspender.“ Zu Favoriten erkor er Ahorn und Trompetenbaum als Hochstamm und in Kugelform. Hier können Vögel nisten und die Katze kommt nicht ran. Hitze und Trockenheit können dem Amberbaum wenig anhaben: „Das ist ein toller Klimabaum, der im Herbst dunkelrote Blätter zeigt.“ Die Rotbuche bietet insbesondere Schmetterlingen einen Lebensraum. Eine kleinbleibende Linde, so Kugel, sei auch ein guter Tipp für den Hausgarten, ebenso eine Rotbuche. Und: „Für Obstbäume sind sonnige Standorte optimal.“

Hitzeresistente Arten

Der Trend gehe zu hitzeresistenten und trockenheitsverträglichen Pflanzen wie Katzenminze, Wolfsmilch- und Thymian-Arten. Biologisch und mit Gartennützlingen zu arbeiten und mineralisch-organischer Dünger seien vorteilhaft. „Düngen muss sein, aber nicht überdüngen, sondern mit Maß und Ziel“, betonte der bekannte TV-Moderator. Volker Kugel bekräftigte: „Wir kämpfen für eine intakte Natur zusammen mit dem Naturschutzbund (Nabu) und Obst- und Gartenbau-Vereinen und Betreibern.“

Gartentipps von Volker Kugel

Als Bienenweide hervorragend

geeignet sind die sogenannten Sonnenkinder wie Astern, Storchschnabel, Sonnenhut, Fette Henne, Wolfsmilch-Arten oder Wilde Oregano. Gut sei die Herbstanemone und: „Die Felsenbirne ist ein Traum.“ Auch die hellgelbe Kornelkirsche ist ein Tipp für den Hausgarten.

Für Schattenbereiche

ist Lungenkraut eine gute Wahl. Kugel empfiehlt Blühstreifen anzulegen: „Eine Blumenwiese ist was Tolles.“ Selbst habe er seine Rasenfläche in eine flachwachsende Thymian-Wiese verwandelt. Auch alle Salbei-Arten seien für Gärten empfehlenswert.

Rasen ist ein Reizthema:

Dieser sei für Insekten nicht wirkungsvoll, produziere aber Sauerstoff.

Giftpflanzen:

Die Gift-Zentrale in Freiburg habe glücklicherweise null Todesfälle bei Giftpflanzen zu verzeichnen. Kugel appellierte jedoch eindringlich, Kinder zu erziehen, Blätter nicht in den Mund zu nehmen.

Volker Kugel

(66) aus Weissach/Kreis Böblingen und geboren in Calw-Stammheim erfreut sich als SWR4 Gartenexperte und Moderator großer Beliebtheit. Wer kennt nicht seine zahlreichen Fernsehauftritte in „Grünzeug“. Über 750 Gartentipps sind entstanden. Seine Gärtnerausbildung machte er im Gartencenter Bühler in Nagold. Studiert hat er Gartenbau. Viele Landesgartenschauen in Baden-Württemberg hat er organisiert. Lange Zeit wirkte er als Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg. Jetzt ist er im Ruhestand und arbeitet als freier Gartenexperte. wm