Abends im Freien am Feuer sitzen: Ein Sommerspaß, den viele mögen, kann zu einem Risiko werden. Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem Heckenbrand aus, dessen Funken bereits ein Nachbargelände in Brand gesetzt hatten.

Es ging noch einmal alles gut aus: für die Leute, die am frühen Sonntagabend in der Isenburger Straße anscheinend grillen wollten, für deren Nachbarn und für die Feuerwehr Horb, die den Brand in der Hecke schnell löschen konnte. Keine Verletzten, ein geringer Schaden – doch es hätte auch anders kommen können.

Weil eine mehr als zwei Meter hohe Hecke in Flammen stand, war die Feuerwehr alarmiert worden. Marco Schlagregen, Kommandant der gesamtstädtischen Freiwilligen Feuerwehr, machte sich an dem Abend selbst ein Bild der Lage und konnte gleich Entwarnung geben. Er ging davon aus, dass Funkenflug die Ursache des Brandes war.

Aber: Funken des Feuers waren auch über die Straße geflogen und hatten dort auf dem mit Gras bewachsenen Hang einen kleineren Flächenbrand ausgelöst.

Funkenflug: Das Feuer griff auf eine Fläche an der anderen Straßenseite über. Foto: Schülke

Der nachlässige Umgang mit Feuer im Freien führt auch in Horb und Umland immer wieder zu Feuerwehreinsätzen. Im Internet geben verschiedene Freiwillige Feuerwehren regelmäßig Tipps zur Brandverhütung. Marco Schlagregen rät vor allem: Derzeit offenes Feuer vermeiden. „Besonders, wenn Wind weht, ist die Gefahr von Funkenflug hoch.“

Die allgemeine Waldbrandgefahr liegt laut baden-württembergischen Waldbrandindex für den Kreis Freudenstadt bei der Stufe drei: „mittlere Gefahr“. Das wird auch für die nächsten Tage vorausgesagt. Die Stufen in dem Index reichen von eins, sehr geringe Gefahr, bis fünf, sehr hohe Gefahr. Die Stufe drei gilt derzeit für fast ganz Baden-Württemberg, Ausnahmen sind Gegenden am mittleren und nördlichen Oberrhein, am Bodensee und auf der Hohenloher Ebene.

Tipps gegen Brandgefahr

Was kann jeder Einzelne tun, damit es nicht zu einem Brand im eigenen Garten, bei den Nachbarn oder im Wald kommt? Die folgenden Tipps stammen aus Veröffentlichungen von verschiedenen Feuerwehren und Fachforen:

Kein offenes Feuer im Wald

Feuer im Wald oder auf einer Wiese kann schnell einen Wald- oder Flächenbrand auslösen. An heißen Sommertagen reicht bereits ein kleiner Funke aus, um einen gefährlichen Brand hervorzurufen. Wenn dieses Feuer in den ersten Minuten unbemerkt bleibt, ist es kaum noch aufzuhalten.

Forstbehörden fragen

Wer dennoch draußen, in der freien Natur beispielsweise grillen möchte, der sollte sich an die zuständige Forstbehörde oder Stadtverwaltung wenden, um geeignete Orte zu erfragen.

Keine Fackeln oder Schwedenfeuer

Nachts sollte künstliches Licht und keine Fackeln oder Schwedenfeuer benutzt werden. Also: Nachtwandern mit der Gruppe nur mit Taschenlampen – Fackelwanderungen erst wieder im Winter.

Heiße Auto-Katalysatoren

Eine Gefahr geht auch von Autos aus. Bereits nach einer kürzeren Fahrt kann es sein, dass der Katalysator des Fahrzeugs so heiß wird, dass sich Gras entzünden kann. Vor allem im Hochsommer sollten Autofahrer daher ausschließlich auf gekennzeichneten Parkplätzen auf dem Asphalt parken.

Rauchen vermeiden

Eine glühende Zigarette stellt eine große Gefahrenquelle dar. Sie sollte nicht einfach in den Wald oder ins trockene Gras geworfen werden. Fußgänger, die keinen Aschenbecher griffbereit haben, sollten die Zigarette mehrmals austreten. Ein Tipp: Es gibt auch schicke Aschenbecher für unterwegs.

Grillstellen überwachen

Wer ein Feuer an einer Grillstelle anzündet, muss es sorgfältig überwachen und Funkenflug vermeiden. Als Vorsichtsmaßnahme ist zum Beispiel ein Eimer Wasser zu empfehlen, mit dem das Grillfeuer schnell gelöscht werden kann. Beim Verlassen der Grillstelle muss das Feuer komplett gelöscht sein.

Mit Sachverstand grillen

Zahlreiche Infos im Internet geben hilfreiche Tipps. Die Auswahl des Brennmaterials, der Anzündehilfen, des Grillgeräts und des Grillguts sind mitentscheidend, wie risikoarm das Grillen vonstatten geht. Ein Tipp: Auch Leute, die denken, sie können schon alles, sollten sich mal ein paar Minuten Zeit nehmen und nachlesen, wie man ein Feuer in Gang setzt und wann welches Grillgut aufgelegt wird.