Hecke in Rottweil in Flammen – Feuerwehr rückt an

Die Hecke in der Schramberger Straße ist vollständig abgebrannt. Foto: Semmelrodt Eigentlich sollte nur Unkraut bekämpft werden, plötzlich brannte die Thuja-Hecke lichterloh, und die Feuerwehr rückte an.







Eine lange Anfahrt hatte die Rottweiler Feuerwehr nicht: Unter dem Alarmstichwort „B1“ wurde sie am Mittwoch um 11.55 Uhr in die Schramberger Straße gerufen. Der Einsatzort befand sich in nächster Nähe zur Feuerwache.