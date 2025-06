Zum „Tag der offenen Gartentüre“ öffnen sich am 29. Juni erstmals auch in Oberndorf Tore zu inspirierenden Nutz- und Ziergärten.

Ganz unterschiedliche Gartenformate lassen sich am „Tag der offenen Gartentür“ der Beratungsstelle für Gartenbau am Landratsamt Rottweil und des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine entdecken. In diesem Jahr führt der Weg am Sonntag, 29. Juni, zum ersten Mal auch nach Oberndorf.

In Oberndorf, auf dem neuen Lindenhof in der Hohenbergstraße 30 und 54, verstecken sich zwei kleine Gartenparadiese hinter den Doppelhaushälften der Familien Beck und Wössner. Dort finden sich Hochbeete, ein Koi-Teich, Kübelpflanzen und viele liebevoll gestaltete Details. Wer an der Kapelle parkt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann die Gelegenheit nutzen, um den Lindenhof mit einem Spaziergang zum Neckartaltrauf zu verbinden.

Verein mit 24 Parzellen

Ein weiterer Garten auf dem alten Lindenhof liegt „Auf dem Stein 8“ bei Familie Martin. Hier wurde vor zwei Jahren ein moderner Garten am Hang neu angelegt – mit aufgeschichteten Terrassen in traditioneller Trockenbauweise. Das Ergebnis ist ein naturnaher Garten mit vielfältiger Bepflanzung, in dem sich Pflanzen und Tiere wohlfühlen.

Auch ohne Garten am eigenen Haus ist Gartenglück möglich – das zeigt sich eindrucksvoll auf der Barbarahalde beim Siedler- und Kleingartenverein in Oberndorf. Die Kleingartenanlage mit 24 Parzellen besteht bereits seit 1943 und liegt versteckt auf halber Höhe des Neckartals, nahe dem Schützenhaus.

Stauden und wertvolle Fuchsien

Ein Rundweg führt um die Anlage und erlaubt Einblicke in ganz unterschiedliche Gärten. An diesem Sonntag bietet der Verein auch Bewirtung im Vereinsheim an – mit Imbiss, Kaffee und Kuchen sowie Gelegenheit zum Austausch über den Gartenzaun hinweg.

Wer einen Ausflug ins Eschachtal machen will, ist in den Nutzgarten von Familie Kramer in Zimmern-Stetten eingeladen. Vor dem Haus gedeihen Gemüsepflanzen in Frühbeeten – ideal für eine frühe Ernte. Hinter dem Haus geht es weiter mit Hochbeeten, einem Gewächshaus, Beerensträuchern, Stauden und alten, wertvollen Fuchsienstämmen. So gewährt der Besuch Einblicke in einen abwechslungsreicher Garten mit einiger Geschichte.