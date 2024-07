Garten im Oberndorfer Aspen: Diese Arbeit bringt reiche Ernte

1 Für Peter Kieler bedeutet die Gartenarbeit nicht nur Ausgleich, sondern auch Gesundheitsvorsorge. Sie halte ihn fit und gesund. Foto: Cools

Den Alltag hinter sich lassen und ein Stück Natur vor der eigenen Haustür erleben: Das ist unter anderem im „Aspen“ auf dem Lindenhof möglich. Hier hat sich Peter Kieler den Traum vom eigenen Gartengrundstück erfüllt.









Link kopiert



Wer einmal einen Garten hatte, möchte diesen nicht mehr missen. So ging es zumindest Peter Kieler vom Lindenhof. Schon seine Eltern hatten einen Garten, in dem er sich gerne aufhielt. Später kümmerte er sich 18 Jahre lang um ein eigenes Grundstück in der Kleingartenanlage an der Barbarahalde.