Garten: Geräteschuppen, Gartenhäuser und Co. – Materialien und Preise im Überblick

Rhabarber aus dem eigenen Garten ernten - das geht je nach Wetterlage zwischen März und April. Doch bis man die ersten Früchte aus dem Obst- und Gemüsegarten ernten kann, ist einiges an Gartenarbeit erforderlich. Gartengeräte und Werkzeuge bewahrt man am besten dort auf, wo sie benötigt werden: In einem Geräteschuppen aus verschiedenen Materialien lassen sich neben Gartenwerkzeugen auch Pflanzenerde, Dünger, Rasenmäher, Gartenmöbel oder Fahrräder einlagern. Ebenso beliebt sind Gartenhäuser als Überwinterungsort für Kübelpflanzen.

Gartenhaus

Ein Gartenhaus ist der Traum vieler Hausbesitzer. Ob als Künstleratelier, als Übernachtungsmöglichkeit für Gäste oder bei warmen Temperaturen oder zum Feiern - es gibt viele Möglichkeiten, wie man ein Gartenhaus nutzen kann. Mittlerweile gibt es verschiedene Varianten, angefangen bei einer einfachen Schlafhütte bis hin zum Gästehaus mit mehreren Zimmern. Je nach Größe und Bundesland kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.

Gartenhäuser gibt es aus folgenden Materialien

Holz: Nach wie vor sind Gartenhäuser aus Holz am beliebtesten. Das liegt an ihrem warmen Ambiente, zu dem der Rohstoff Holz beiträgt. Wird das Holzhaus entsprechend gepflegt, bietet es Schutz vor Wind und Wetter. Allerdings verändert sich Holz im Laufe der Jahre, dunkelt nach oder verliert die Resistenz gegen Parasiten und Schimmel. Dem kann man mit regelmäßiger Pflege vorbeugen.

Einfache Holz-Gartenhäuser mit einer Grundfläche von ca. 5 qm sind ab knapp 1.300 Euro erhältlich. Soll es luxuriöser sein, kann man mit Preisen ab 3.500 Euro (ca. 18 qm Grundfläche) rechnen.

Metall: Gartenhäuser aus Metall sind hauptsächlich funktional. Die Varianten aus Aluminium oder feuerverzinktem Blech sind lange haltbar und müssen nicht gestrichen werden. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass alle Scharniere und Schraubverbindungen aus rostfreiem Edelstahl bestehen, ansonsten ist das Gartenhaus nicht gänzlich witterungsbeständig.

Wer auch bei Regen im Garten bleiben möchte, kann ein Metall-Gartenhaus mit einer Grundfläche von 10 qm für ca. 5.000 Euro kaufen.

Plastik: Gartenhäuser aus Kunststoff nutzen die wenigsten um sich darin tatsächlich aufzuhalten. Sie werden hingegen oft als Aufbewahrungsmöglichkeit genutzt, denn statt Komfort und Gemütlichkeit sthet die Funktionalität im Vordergrund. Kunststoff-Gartenhäuser sind witterungsbeständig, stabil und unkompliziert in der Handhabung. Außerdem sind sie wartungsfrei.

Kunststoff-Gartenhäuser sind die günstigeste Variante. Für Gartenhäuser zum Wohnen muss man in der Regel mindestens 2.500 Euro ausgeben.

Geräteschuppen

In einem Geräteschuppen lassen sich all die großen und kleinen Dinge unterbringen, die man im Garten braucht. Aber auch als zusätzlicher Stauraum sind Geräteschuppen sehr beliebt. Für kleine Geräteschuppen ist in der Regel keine Baugenehmigung erforderlich.

Geräteschuppen gibt es aus folgenden Materialien

Holz:

natürliche Optik

passen gut ins Gartenbild

bieten ein angenehmes Raumklima

robust und langlebig

optional erweiterbar

Kleine Geräteschuppen aus Holz mit etwa 2,5 qm gibt es bereits als günstigen Bausatz für 300 Euro, wobei nach oben hin keine Grenzen sind.

Metall:

geringer Wartungsaufwand

trotzt verschiedensten Witterungseinflüssen

bleibt über Jahre formstabil

hohe Tragfähigkeit

Wartungsarm

Metall-Geräteschuppen gibt es oft zum kleinen Preis. Für eine Grundfläche von 2,5 qm bezahlt man rund 200 Euro.

Plastik:

resistent gegen Fäulnis und Schädlinge

lassen sich leicht reinigen

dank vorgefertigtem Bausatz leicht aufzubauen

mit platzsparender Grundfläche auch für kleinere Gärten geeignet

Kunststoff-Geräteschuppen mit einer Grundfläche von 2 qm gibt es ab 350 Euro.

Carport

Ein Carport ist eine Überdachung, mit der man sein Fahrzeug vor negativen Witterungseinflüssen schützen kann. Neben dem Auto und Autozubehör bietet ein Carport auch Platz für Motorrad, Fahrräder oder Mopeds.

Carports gibt es aus folgenden Materialien

Holz: Ein Carport aus Holz gilt als widerstandsfähig und kann mit der richtigen Pflege viele Jahre lang halten. Weil sich Holz flexibel bearbeiten und anpassen lässt, sind viele Design-Varianten möglich. Carports aus Holz kosten zwischen 500 und 7.000 Euro.

Metall: Metall-Carports sind eine günstige Alternative zur Garage. Sie sind witterungsbeständig und können Jahrzehnte halten. Carports aus Metall lassen sich vielfältig gestalten, etwa mit verschiedenen Pulverbeschichtungen. Zur Pflege reicht eine gelegentliche Reinigung mit Wasser vollkommen aus. Metall-Carports sind für 5.000 bis 10.000 Euro erhältlich.

Plastik: Carports aus hochwertigen Kunststoff-Platten sind eine günstige Alternative zu Holz oder Metall. Sie lassen sich zudem leicht reinigen und weisen eine hohe UV-Beständigkeit auf. Einfache Unterstellmöglichkeiten gibt es für ca. 200 Euro.