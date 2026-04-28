Sie verstehen nichts von Pflanzen, aber haben Lust auf Farbe auf dem Balkon? Eine Gärtnerin verrät, welche Blumen anfängerfreundlich sind und mit welcher Pflege sie am längsten halten.
Die wärmer werdenden Tage laden dazu ein, wieder mehr Zeit draußen zu verbringen – am liebsten auf dem eigenen Balkon. Mit bunten Blumen wird er im Handumdrehen noch einladender und lebendiger. Doch viele zögern, weil sie glauben, ohne grünen Daumen hätten die Pflanzen ohnehin keine Chance. Dabei gibt es zahlreiche robuste Arten, die auch kleine Pflegefehler verzeihen.