Gardasee in Italien: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Tod von baden-württembergischem Tourist

1 Die Ermittlungen zum Tod des Touristen am Gardasee dauern an. (Archivbild) Foto: dpa/Luca Bruno Nach einem Fischgericht am Gardasee stirbt ein Tourist aus Baden-Württemberg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was steckt hinter dem rätselhaften Todesfall?







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Nach dem Tod eines baden-württembergischen Touristen am Gardasee hat die Rechtsmedizin in Deutschland eine Leichenschau durchgeführt. Dabei sei die Leiche äußerlich untersucht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mosbach. Dies sei generell vorgeschrieben bei einer geplanten Feuerbestattung. Italienischen Medienberichten zufolge hatte der Mann über starke Beschwerden geklagt, nachdem er in einem Restaurant Fisch gegessen hatte. Zuvor hatten „Fränkischer Tag“ und „SWR“ berichtet.