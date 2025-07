1 Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte in der Nacht auf Samstag nach Balingen-Weilstetten aus. (Symbolfoto) Foto: benekamp/Fotolia.com In Balingen-Weilstetten hat in der Nacht auf Samstag eine Garage gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die umliegenden Wohngebäude verhindern.







Zu einem Brand einer freistehenden Garage in der Hauptstraße in Weilstetten ist in der Nacht auf Samstag ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt.