Garage in Donaueschingen in Flammen

1 Eine Garage an der Lerchenstraße in Donaueschingen ist nach einem Brand völlig zerstört. Foto: Denise Kley

Eine Garage in der Lerchenstraße in Donaueschingen steht am Abend des 2. Aprils in Flammen. Und auch das Wohnhaus war in Gefahr.









Ein Szenario, wie es sich kein Hausbesitzer ausmalen möchte: Die eigene Garage steht in Flammen. Am 2. April ging um etwa 18.30 Uhr der Notruf bei der Feuerwehr Donaueschingen wegen eines Brandes in einer Garage an der Lerchenstraße ein. Der Sprecher der Feuerwehr, Philippe de Surmont, erklärt unserer Redaktion, was geschehen war.