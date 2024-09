Garagagenflohmarkt in Eckenweiler: Angebot reicht von Spielkonsole bis Motorrad

1 Das Angebot war groß beim sechsten Garagenflohmarkt in Eckenweiler. Foto: Ranft

Garagenflohmärkte gibt es mittlerweile in vielen Gemeinden. Der Förderverein „Lebendiges Dorf“ darf allerdings für sich in Anspruch nehmen, dass er 2019 den ersten Flohmarkt dieser Art veranstaltet hat.









Bislang immer mit großem Erfolg und das dürfte auch beim sechsten Garagagenflohmarkt in Eckenweiler am Sonntag so gewesen sein. Rund 30 private Verkäufer hatten in ihren Häusern kräftig ausgeräumt und boten alles, was nicht niet- und nagelfest war. Angefangen von Fernsehgeräten, über große und kleine Elektroartikel, Spielwaren, Schuhe und Bekleidung, Spielkonsolen, Geschirr, Handys und Fahrrädern war alles im Angebot, was das Herz begehrte.