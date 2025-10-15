Ganztagsschule für Eutingen?: Eltern befürchten Einschnitt im Familienleben

Eltern sehen die Familienfreundlichkeit gefährdet, sollte Eutingen eine Ganztagsschule bekommen. Das würde zwar Kosten sparen, aber eine flexible Betreuung unmöglich machen.
Die Gemeinde Eutingen muss sparen. Über ein Konsolidierungskonzept – einen großen Sparplan, der unter anderem Kitas, die Grundschule und Vereine betrifft – soll der Gemeinderat am Donnerstag, 23. Oktober, ab 18 Uhr in der Korntalhalle in Göttelfingen abstimmen. Schon jetzt formiert sich Widerstand gegen das Konzept des Gemeinderats, eine Ganztagsschule in Wahlform zu beantragen. Diese Schulform würde der Gemeinde Geld sparen, da sie kein kommunales Betreuungsprogramm mehr finanzieren müsste.