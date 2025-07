Beim Pressetermin skizzierte Schulleiter Christoph Faller die neuen Herausforderungen an die Schule. Darunter befindet sich der gesetzliche Anspruch auf Ganztagesbetreuung ab dem übernächsten Schuljahr, Schulumbau- und Sanierung, Schulreformen oder Bewegung im Personalstock.

Die bisherige hauptamtliche Organisatorin der Diakonie, Alexandra Müller, beendet ihre Tätigkeit in der Ganztagesbetreuung der Max-Metzger-Schule. Die Diakonie mit ihrem Fachbereichsleiter Volker Hentschel habe sich dann entschlossen, die Betreuung in der Schule nicht mehr zu halten. Faller sagte: „Meine Sorge war, dass dann das aufgebaute System ins Rutschen kommt, wenn der langjährige Träger entfällt“. Mit der Diakonie habe man optimal zusammengearbeitet. Der Soziale Arbeitskreis (SAK) Lörrach unterhält bereits seit 1968 entsprechende Betreuungsmodelle an vielen Schulen. Dort sei ein großer Erfahrungsschatz bei Arbeiten im Jugendbereich vorhanden. Hentschel betonte, dass in Schopfheim bereits gute Strukturen für eine ganztägige Betreuung vorliegen, weshalb sich der SAK zu diesem Schritt entschlossen habe.

Rund 100 Kinder in der Ganztagsbetreuung

Bislang sind rund 100 Kinder – ein Drittel aller Schüler - in der Betreuung. Diese Kinder bekommen dort eine pädagogisch gestaltete Lebenswelt, die sich vom Unterricht abhebt und ein Stück weit Freizeitgestaltung ist. Betreuerin Alexandra Müller teilte mit, dass beim Mittagstisch gemeinsam gegessen wird, auch auf Tischregeln werde geachtet. Das neue Bestellsystem „LEO“ erleichterte die Essensverwaltung, jedoch gab es Schwierigkeiten mit der Essensabrechnung über das Jobcenter. Die Folge war, dass viele Kinder ihr oft nicht sehr gesundes Vesper selbst mitbringen mussten. Die Betreuung nahmen bislang acht bis zehn Personen, darunter vier Vollzeitstellen, ehrenamtlich Tätige, Azubis, Quereinsteiger oder Studenten wahr. Die personelle Situation wurde von der erfahrenen Betreuerin teils als „Flickschusterei“ bezeichnet, einige Mitarbeiter aus der Schulsozialarbeit hätten aushelfen müssen, was wiederum dort Schwierigkeiten verursacht habe.

Neuer Fachbereich bei der Stadt

Bürgermeister Dirk Harscher freut sich auf einen „fliegenden Wechsel“ der reibungslosen Übernahme durch den SAK. Der Start der Ganztagsbetreuung erfolgte in der Max-Metzger-Schule als „Hauptstandort“, künftig werden noch weitere Grundschulen folgen. Eine neuer städtischer Fachbereich für Bildung und Schulen mit der Leitung von Carolin Salfner wurde geschaffen. Sein Dank ging an Alexandra Müller als bisherige verlässliche Betreuerin.

Schulleiter Faller teilte mit, dass aufgrund der großen Nachfrage in diesem Jahr eine fünfte Gruppe der Betreuung geschaffen werden musste. Er sagte: „Dies hatte auch räumlich ’Klimmzüge’ verursacht, wir konnten nur mit einer Containerlösung die neue Gruppe verorten“. Die Betreuerin in der Nachfolge von Alexandra Müller, Jasmin Leber vom SAK, freute sich auf die Erweiterung des Bildungsauftrages, der zusammen mit der Stadt erfüllt werden kann.

Neuer Rechtsanspruch ab September 2026

Ab September 2026 besteht ein neuer Rechtsanspruch zur Ganztagesbetreuung, wonach jedes Grundschulkind zunächst ab der ersten Klasse acht Stunden an fünf Werktagen pro Woche betreut werden kann. Dieser Anspruch wird kontinuierlich um jährlich eine Klassenstufe erweitert, so dass ab dem Schuljahr 2029/2030 alle Grundschulkinder einen Anspruch auf ganztägige Förderung haben. Bürgermeister Harscher sprach wohl vielen Amtskollegen mit klammen Kommunalhaushalten aus dem Herzen und sagte: „Für mich wäre die Ganztagsbetreuung ganz klar die durchfinanzierte Aufgabe des Landes, hier steht Deutschland hinter vielen Ländern. Die Bildung ist in Deutschland ins Hintertreffen geraten – dies wird uns sicher bald vor die Füße fallen“.