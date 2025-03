Feuer im Nationalpark Schwarzwald Wie konnte die Grinde trotz Regen so trocken sein?

Laut Feuerwehr trug die Trockenheit der Grinde maßgeblich zum Flächenbrand im Nationalpark am Samstagnachmittag bei. Doch in den letzten Tagen gab es viel Regen und Nässe – wie kann das also sein? Unsere Redaktion hat beim Nationalpark nachgefragt.