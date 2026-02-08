Ganztagsbetreuung in Lörrach: Mehr Plätze – teuer, aber notwendig

Die Stadt Lörrach findet bei der Vorbereitung auf Ganztagsbetreuung in Brombach kreative Lösungen. Zur Not wird auch gerutscht.
Das Obergeschosses in der Albertusstraße 9 in Brombach soll für die Ganztagesbetreuung an der Hellbergschule bis Sommer 2027 weiter ausgebaut werden. Allerdings ließ die Kostenberechnung für diese Maßnahme im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) aufhorchen. Eingeplant sind für rund 72 Quadratmeter etwa 400 000 Euro. Das schmeckte nicht jedem. Die Empfehlung zur Zustimmung an den Gemeinderat fiel deshalb mit acht Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen nicht eben eindeutig aus.