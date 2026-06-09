Ganztagsbetreuung in Hasel: Angebot gilt nicht nur für Erstklässler

Gut vorbereitet, so stellt sich die Ganztagsbetreuung in der Grundschule Hasel auf. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatsitzung sichtbar.

Nach intensiver Vorbereitung und Gesprächen mit allen Beteiligten konnte Bürgermeister Frank-Michael Littwin schon nach kurzer Diskussion im Rat zur Abstimmung aufrufen. Die von der Verwaltungsmitarbeiterin Lisa Schultheiß vorgestellte Satzung erfuhr keine Gegenstimme. Auf Betreiben von Gemeinderat Christian Jost tritt die Satzung zum 1. Juli in Kraft, damit ist die ordnungsgemäße Platzvergabe vor dem Schulbeginn sichergestellt. Das Angebot startet mit dem Schuljahresbeginn 2026/27, also im September nach den Sommerferien.

Zusätzliches Angebot in den Schulferien Die Betreuung findet außerhalb des Schulunterrichts statt. Die Betreuungszeit für die Kinder soll sinnvoll, spielerisch und freizeitbezogen sein und gilt für alle Grundschulkinder in Hasel. Einen Rechtsanspruch nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöF) haben momentan lediglich die Erstklässler. Schon jetzt können aber in Hasel alle Kinder der Grundschule teilnehmen, wenn der Betreuungsbedarf bei der Gemeinde gemeldet ist. Das Angebot gilt lediglich an Schultagen. Für die Ferienzeit gibt es ein zusätzliches Betreuungsangebot.

Zusätzlich bestellbar ist für die Kinder im Betreuungsprogramm eine Mittagsmahlzeit. Das Zusatzangebot kann, muss aber nicht angenommen werden und wird separat abgerechnet. Die Kinder dürfen auch eigene Speisen mitbringen.

Mit der Kernzeitbetreuung von 7 Uhr bis 8.30 Uhr und 12.10 Uhr bis 13 Uhr ist der Grundbetreuungsblock festgelegt, zusätzlich buchbar bleibt die KernzeitPlus mit einer Verlängerung bis 14 Uhr und der Essenserweiterung.

Betreuung ist bis 15 Uhr möglich

Bis 15 Uhr gibt es die flexible Nachmittagsbetreuung. Pro Woche können die Kinder wahlweise an drei oder an fünf Tagen teilnehmen. Die Kosten in der Grundstufe betragen bei drei Tagen 39 Euro und bei fünfmaliger Betreuung pro Woche und Kind 65 Euro. Für die KernzeitPlus sind 54 Euro beziehungsweise 90 Euro zu bezahlen und die flexible Nachmittagsbetreuung kostet 120 Euro. Diese Preise gelten für das erste Kind. Geschwister erhalten eine Ermäßigung. Sollte nur ab und an Betreuungsbedarf bestehen, so ist eine Fünfer-Karte für 40 Euro beziehbar.

Momentan sind 39 Kinder zur Betreuung angemeldet. Vier Mitarbeiterinnen stehen zur Verfügung. Eine Cateringfirma aus Lörrach liefert das Mittagessen, das für 5,90 Euro auf den Tisch der Kinder kommt.