Ganztagsbetreuung in Hasel: Angebot gilt nicht nur für Erstklässler

Gut vorbereitet, so stellt sich die Ganztagsbetreuung in der Grundschule Hasel auf. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatsitzung sichtbar.
Nach intensiver Vorbereitung und Gesprächen mit allen Beteiligten konnte Bürgermeister Frank-Michael Littwin schon nach kurzer Diskussion im Rat zur Abstimmung aufrufen. Die von der Verwaltungsmitarbeiterin Lisa Schultheiß vorgestellte Satzung erfuhr keine Gegenstimme. Auf Betreiben von Gemeinderat Christian Jost tritt die Satzung zum 1. Juli in Kraft, damit ist die ordnungsgemäße Platzvergabe vor dem Schulbeginn sichergestellt. Das Angebot startet mit dem Schuljahresbeginn 2026/27, also im September nach den Sommerferien.