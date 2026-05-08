Ganztagsbetreuung in Balingen: Neu- und Umbau an zwei Schulen nach den Ferien

Die gesetzliche Ganztagsbetreuung für Grundschüler war mal wieder Thema im Balinger Ausschuss. Das Hochbauamt präsentierte konkrete Umbaumaßnahmen an zwei Schulen.
Frieder Theurer und Valerio Kallmann waren am Mittwochabend als Vertreter des Hochbauamts zu Gast im Technischen Ausschuss und stellten Neu- und Umbaumaßnahmen an der Längenfeldgrundschule sowie am Schulverbund in Frommern vor. Hintergrund der geplanten Maßnahmen ist der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschüler ab dem Jahr 2026.