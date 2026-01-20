Ganztagsbetreuung in Bad Dürrheim: So schreitet der Erweiterungsbau der Ostbaarschule voran

Bad Dürrheim investiert in die Ganztagsbetreuung: Sowohl der Erweiterungsbau der Ostbaarschule in Oberbaldingen als auch der Umbau des alten Rathauses machen Fortschritte.
„Die Erweiterung der Ostbaarschule stellt einen großen Mehrwert für den Stadtteil Oberbaldingen dar“ – das sagte Bad Dürrheims Bürgermeister Jonathan Berggötz beim Spatenstich im Juli vergangenes Jahr. Für rund 2,8 Millionen Euro wird die Ostbaarschule in Oberbaldingen erweitert und der Ganztagsbereich damit maßgeblich aufgewertet.