Ganztagsbetreuung im Kreis Calw: „Das Gesetz geht massiv an der Praxis vorbei“

Sozialdezernent Tobias Haußmann übt im Jugendhilfeausschuss Calw Kritik am Konzept der Ganztagsbetreuung, auf die die Erstklässler nach den Sommerferien Anspruch haben.
Wohl nur die deutsche Sprache kann so herrlich lange Wörter wie „Ganztagesförderungsgesetz“ hervorbringen. Die Abkürzung „GaFöG“ klingt zwar knackig kurz, bringt aber nur bedingt mehr Klarheit. Wobei der Kern hinter diesem GaFöG recht simpel ist: Ab dem kommenden Schuljahr haben die Erstklässler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. In den nachfolgenden Schuljahren kommt je eine weitere Klassenstufe in den Genuss dieses Anspruches, bis schließlich alle Kinder den ganzen Tag betreut werden können.