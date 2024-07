1 Ministerin Theresa Schopper (von links) und CDU-Landtagsabgeordnete Katrin Schindele mit Oberbürgermeister Adrian Sonder (Dritter von rechts) sowie weiteren Vertretern der Stadt, der Schule und den Schulbehörden am Eingang der TGS Foto: Rath/Stadtverwaltung

Um sich direkt vor Ort zu informieren, besuchte Kultusministerin Theresa Schopper die Theodor-Gerhardt-Schule.









Link kopiert



Was bringt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen mit sich? Um diese Frage drehte sich der Besuch von Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) an der Theodor-Gerhardt-Schule (TGS) in Freudenstadt über den in einer Pressemitteilung der Stadt Freudenstadt berichtet wird.