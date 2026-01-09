Ganztagesbetreuung in Simmersfeld: Hier kommen die Erstklässer in den Ferien unter

Ab kommendem Schuljahr gibt es für die neuen Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Dieser war nun Thema im Simmersfelder Gemeinderat.
In der Albblickschule Simmersfeld gibt es aktuell bereits eine Ganztagsbetreuung für alle vier Grundschulstufen. Damit erfüllt die Gemeinde bereits jetzt fast den Rechtsanspruch, den die neuen Grundschüler ab kommendem Schuljahr haben, wurde im Gemeinderat deutlich. Lediglich am Freitag müsse die Betreuungszeit noch um eine Stunde verlängert werden.