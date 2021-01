Ganztagesbetreuung in Calw gekürzt Eltern empört: Kurzarbeit trotz Personalmangels?

Was das Fass bei einigen Müttern und Vätern jedoch offenbar zum Überlaufen bringt: Zugleich meldete die Stadt auch in diesem Jahr Kurzarbeit für Erzieher an. "Wie passt das denn zusammen – auf der einen Seite das Angebot künstlich verknappen, auf der anderen Seite Kurzarbeit wegen ›fehlender Nachfrage‹?", schreibt beispielsweise ein Vater auf der Facebook-Seite "Familienfreundliches Calw e.V.".

Ausschließlich während des Notbetriebs

Was auf den ersten Blick fast schon nach einem kleinen Skandal und einem "hausgemachten" Betreuungs-Problem aussieht, hat jedoch einen simplen Hintergrund: Beide Maßnahmen haben nichts miteinander zu tun.

Das erklärt Calws Oberbürgermeister auf Anfrage unserer Zeitung. Denn: Anmeldung und Einführung der Kurzarbeit sei ausschließlich für die Zeit der "coronabedingten Einschränkungen der Betreuung in den Kindertageseinrichtungen vorgesehen". Oder anders herum gesagt: "Selbstverständlich findet keine Kurzarbeit statt, wenn die Notbetreuung beendet wird", unterstreicht Kling. An dem Problem, zu wenig Personal für die Nachmittagsbetreuung zu haben – weswegen die Betreuungszeiten gekürzt werden müssten – ändere das indes nichts.

Ob die Kitas ab kommenden Montag, 1. Februar, wieder normal öffnen – oder ob weiter Notbetrieb gilt – ist derzeit noch völlig offen. Die baden-württembergische Landesregierung macht diese Entscheidung von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig; auch an diesem Montag blieb die endgültige Vorgehensweise noch offen.

Bis solche Entschlüsse fallen, konnte die Verwaltung nicht warten. "Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Kurzarbeit vor der Einführung anzumelden und anzukündigen", erläutert Kling. "Da die Regelung aus dem letzten Jahr bis 31. Dezember gegolten hat, waren wir dazu verpflichtet, im Januar erneut für das Jahr 2021 die Kurzarbeit zu beantragen."

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte Fachbereichsleiterin Götz dem Gemeinderat berichtet, dass in Zeiten der Notbetreuung, in denen es deutlich weniger Kinder zu betreuen gilt, nicht alle Erzieher beschäftigt werden könnten. Dieser Wegfall des Betreuungsangebots durch die Coronakrise hatte dazu geführt, dass die Stadt erstmals Kurzarbeit für Erzieher anmeldete. Ein Vorgehen, das auch weiter gilt – bis eben der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Bis dahin werde der Dienstplan "den Erfordernissen der Notfallbetreuung" angepasst, so der Oberbürgermeister.

Anspruch nicht einfach zu erfüllen

Der Vorwurf, Kurzarbeit und Kürzung der Betreuungszeiten würden zusammenhängen, treffe insofern nicht zu, streicht Kling heraus. "Die Einschränkungen der Ganztagesbetreuung werden durch realen Personalmangel begründet – diesen haben wir bereits des Öfteren kommuniziert", erklärt er abschließend.

Bereits vergangene Woche hatte der Oberbürgermeister auf Anfrage unserer Zeitung versichert, dass die Verwaltung zwar den Anspruch habe, Kinderbetreuung stabil und verlässlich anzubieten. Gerade im Ganztages-Bereich – und hier vor allem nachmittags – sei dieser Anspruch aber nicht einfach zu erfüllen. Denn "auch Erzieherinnen haben Kinder und sind daher nicht ganztägig verfügbar", hatte Kling erläutert. Vor allem nachmittags komme es dadurch zu Engpässen.