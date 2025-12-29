Ganztagesbetreuung an Grundschulen: Wohl so viele Kinder haben in Bad Liebenzell einen Anspruch

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Grundschulkinder einen Anspruch am Ganztagesbetreuung. So bereitet sich die Stadt Bad Liebenzell auf die neue Situation vor.
Die Stadt Bad Liebenzell investiert in ihre Schulen. Dabei spielt die Ganztagesbetreuung für Grundschüler eine große Rolle. Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben zunächst alle Erstklässler einen solchen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Ab dem Schuljahr 2027/2028 sind es die Erst- und Zweitklässler, ab dem Schuljahr 2028/2029 die Erst- bis Drittklässler und ab dem Schuljahr 2029/2030 alle Grundschüler.