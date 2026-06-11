Ganztag an Grundschulen: Oberndorfer Räte fordern für Eltern ein flexibleres Angebot

Wie soll die Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Oberndorf gewährleistet werden? Die Stadt hat dafür einen Plan. Einige Stadträte fordern jedoch mehr Flexibilität.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Grundschulkinder, beginnend mit den Erstklässlern, bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – mit Ausnahme von 20 Schließtagen pro Schuljahr auch in den Ferien. Neben den Ganztagsschulen auf dem Lindenhof, in Hochmössingen und am Schulverbund plant die Stadt Oberndorf ein zusätzliches kostenpflichtiges kommunales Betreuungsangebot. Doch schon vor der Einführung gibt es Anpassungsbedarf.

Grundsätzlich sei man nicht verpflichtet, das Ganztagsangebot an jedem Schulstandort zu unterbreiten, hatte die Stadt schon mehrfach betont. Es gelte das Gebot der „zumutbaren Entfernung“.

Flexible tageweise Buchung gewünscht

Ein Ganztagsangebot in Wahlform gibt es bislang am Schulverbund und den Grundschulen Lindenhof und Hochmössingen. An diesen drei Schulen soll der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umgesetzt werden. Das bedeutet eine Ausweitung des bestehenden Betreuungsangebots jeweils auf acht Stunden an fünf Tagen. An den Standorten in Aistaig, Beffendorf und Bochingen sowie am Schulcampus soll es „bedarfsgerechte Früh- und Mittagsbetreuungsangebote“ geben.

Eltern aus den Stadtteilen Aistaig, Bochingen und Beffendorf scheinen den Plan kritisch zu sehen und sich mehr Flexibilität zu wünschen. Das berichtete jedenfalls FWV-Stadtrat Michael Haas im Verwaltungsausschuss am Mittwoch.

Das aktuelle Konzept sieht außerhalb der schulpflichtigen Zeit unter anderem eine Mittagsbetreuung von Montag bis Freitag ab Unterrichtsende bis längstens 13.15 Uhr an den Standorten Beffendorf, Aistaig und Bochingen vor. Den Bedarf anmelden müssten Eltern bis zum 15. März für das jeweilige Schuljahr. Haas kritisierte, dass die Betreuungsmöglichkeit nur für die ganze Woche bestehe, und bat um die Prüfung einer Anpassung für die Schulen in den genannten Stadtteilen.

Sorge vor höheren Kosten

Hauptamtsleiterin Manuela Schumann sah das kritisch. Das aktuelle Konzept sei in enger Abstimmung mit den Grundschulen erfolgt, und von einem Bedarf dieser Art sei ihr nichts zu Ohren gekommen, meinte sie. Schumann erklärte, eine Anpassung würde großen Verwaltungsaufwand und höhere Kosten bedeuten. Die Stiftung Lernen – Fördern – Arbeiten, die das kommunale Betreuungsangebot übernehmen soll, müsse ja entsprechend Personal vorhalten.

Haas hielt dagegen, dass durch ein flexibleres Angebot sicherlich auch mehr Eltern das Betreuungsangebot wahrnehmen würden. Er verwies außerdem auf die Stadt Dornhan, die den Eltern mehr Flexibilität bei der Buchung der Betreuungsangebote ermögliche.

SPD-Stadtrat Hans-Joachim Ahner zeigte sich froh darüber, dass man ein erstes gutes Konstrukt erarbeitet habe, regte aber an, mal durchzurechnen, wie viel die gewünschte zusätzliche Flexibilität kosten würde.

Antrag angenommen

„Jetzt starten wir doch mal mit der Systematik“, schlug Bürgermeister Matthias Winter vor. Schließlich baue man bei der Planung auf Finanzierungszusagen vom Land, nannte er eine „offene Variable“. Und ergänzte: „Am Ende müssen wir es finanzieren können.“ Hauptamtsleiterin Schumann schlug in dieselbe Kerbe. Sie plädierte dafür, mit dem geplanten Konstrukt erst einmal ein Jahr verstreichen zu lassen. „Wir stehen noch vor einem völlig weißen Blatt.“

Michael Haas stellte schließlich einen Antrag auf Prüfung einer flexiblen tageweisen Buchung. Der Antrag wurde bei acht Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen angenommen. Die Stadt soll die Auswirkungen nun überprüfen.