Ganztag an Grundschulen: Oberndorfer Räte fordern für Eltern ein flexibleres Angebot

Wie soll die Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Oberndorf gewährleistet werden? Die Stadt hat dafür einen Plan. Einige Stadträte fordern jedoch mehr Flexibilität.
Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Grundschulkinder, beginnend mit den Erstklässlern, bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – mit Ausnahme von 20 Schließtagen pro Schuljahr auch in den Ferien. Neben den Ganztagsschulen auf dem Lindenhof, in Hochmössingen und am Schulverbund plant die Stadt Oberndorf ein zusätzliches kostenpflichtiges kommunales Betreuungsangebot. Doch schon vor der Einführung gibt es Anpassungsbedarf.