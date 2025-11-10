Viele Autofahrer fragen sich: Darf ich meine Ganzjahresreifen noch fahren? Was hat sich bei den Vorschriften geändert? Und welche Bußgelder drohen bei falscher Bereifung im Winter?
Seit dem 1. Oktober 2024 gilt eine wichtige Gesetzesänderung im Hinblick auf Winterreifen, die viele Autos betrifft - egal ob Verbrenner oder Elektro-Fahrzeug: Nicht alle Ganzjahresreifen sind für winterliche Straßenverhältnisse noch zugelassen. Dennoch sind Ganzjahresreifen grundsätzlich weiterhin erlaubt. Insbesondere in Ballungsräumen mit wenig Schnee und Eis gelten sie als beliebt, etwa in der Region Stuttgart.