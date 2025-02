Ganze Stadt wird erfasst: So kann die Stadt Wildberg Schäden effektiver beheben

Sanierung der Ortsmitte Das ist der Stand am Gültlinger Rathaus

In Gültlingen wird eifrig gebaut und saniert. Das Projekt „Gültlingen Ortsmitte“ soll mehrere Jahre in Anspruch nehmen, derzeit ist das Rathaus dran. Wie der Stand der Dinge am Verwaltungsgebäude ist und was als nächstes ansteht.