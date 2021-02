Ganz ruhig nur im Gefängnis Kaum Corona-Verstöße in Hechingen

Trotz Ausgangssperre fährt Polizei Streife

Genießen dürften die nächtliche Ruhe die Hechinger Streifenpolizisten. Keine betrunkenen Gasthausheimkehrer, die nächtens noch Arbeit machen, weniger Verkehr und weniger Unfälle. Streife gefahren wird trotzdem. Während der Ausgangssperre wurden Autos und Fußgänger abends kontrolliert, berichtet Michael Schlüssler, Polizei-Pressesprecher im Reutlinger Präsidium. Verstöße seien nur wenige festgestellt worden. Die meisten Nachtschwärmer sind auf dem Weg zur Arbeit, führen den Hund Gassi oder haben andere dringende Gründe, die zulässig sind. "Wir gehen da mit Augenmaß vor", sagt Michael Schlüssler.

Das bestätigen die Daten des Hechinger Ordnungsamts. Dort landen die Anzeigen der Polizei. Was die Ausgangssperre angeht, war nicht viel zu tun. Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, wurden drei Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt. Das Bußgeld liegt hier zwischen 50 und 500 Euro.

Rauchen im Freien oder kein früherer Bus

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gab 124 Bußgeldverfahren, davon 101 wegen unzulässigen Ansammlungen und 16 wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Die fehlende Maske kostet zwischen 50 und 250 Euro, unzulässige Treffen zwischen 100 und 500 Euro.

Warum es so wenig Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre gab, könnte am schwer zu ermittelnden Sachverhalt liegen, wie am Montagabend eine Rundtour durch die Stadt zeigte.

Da fährt noch deutlich nach 20 Uhr ein Bus die Neustraße hoch und hält auf dem Obertorplatz. Drei Leute steigen aus. Sie habe ihre kranke Mutter besucht, früher sei kein Bus gefahren, sagt eine Frau und eilt schleunigst heim. Zwei Leute stehen im Eingang ihres Wohnhauses und rauchen im Freien. Erlaubt?

Lockdown im Gefängnis

Ansonsten herrscht in der Oberstadt Stille. Weiter in Richtung Highway fällt rechts das Gefängnis ins Auge. Lockdown und Ausgangssperre – solche Begriffe wirken bei diesem Anblick unwirklich. Die Insassen hier leben den ganzen Tag in strenger Isolation.

Den Highway runter überholen mich als Radler fünf Autos. Auch ein Polizeiauto fährt vorbei. Lust auf Kontrollen haben die Beamten wohl nicht. Oder sie haben was wichtigeres zu tun.

Unten an der Stettener Halde bei den Fast-Food-Restaurants haben sie jedenfalls auch nicht angehalten. Da schlendern zwei Männer ganz gemütlich vom Parkplatz ins Lokal. Sie haben Handwerkkleidung an. Nach der Arbeit noch Essen abholen ist wohl auch erlaubt. Auf dem Parkplatz sitzen zwei Personen im Auto und essen auch. Kommen sie von der Arbeit? Schwer zu sagen.

Ordnungsamt hat viel Arbeit mit Corona-Anfragen

An den beiden Tankstellen an der Abfahrt Hechingen-Mitte dagegen herrscht gähnende Leere. Nur ein Streuwagen des Betriebshofs macht Station. Für den gilt natürlich keine Ausgangssperre. Ob an diesem Abend viele Verstöße festgestellt werden könnten, wenn die Ausgangssperre kontrolliert wird?

Es wäre nur weitere Mehrarbeit für das städtische Sachgebiet Ordnungswesen, das durch Corona ohnehin schon stark belastet ist. Wie der städtische Pressesprecher Thomas Jauch berichtet, gehen hier täglich zahlreiche Anfragen von Privatpersonen, Vereinen, Firmen, Einzelhandel und anderen Institutionen ein.

Themen sind private Treffen, Veranstaltungen, Fragen zur Ein- und Ausreise aus Risikogebieten, Fragen zur häuslichen Absonderung und Quarantäne oder auch zur Ausgangssperre. Zumindest das letzte Thema hat sich jetzt erledigt.