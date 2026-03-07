Ganz ohne Schnee: Schramberger Rathausplatz wird zur Biathlonarena

Biathlon ohne Schnee, aber mit viel Spannung: Die Biathlon-Deutschland-Tour lädt in Schramberg zum kostenlosen Mitmachen ein.
Gleichzeitig findet der verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbeverein statt. Am Biathlon zum Anfassen und Mitmachen: Am Sonntag, 19. April, gastiert die Biathlon-Deutschland-Tour von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Schramberg. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags verwandelt sich die Innenstadt in eine sportliche Erlebnisfläche. Eingeladen vom Handels- und Gewerbeverein „Wir machen Schramberg“ und unterstützt von der 5Valleys GmbH wird beim 4. Schramberger Citybiathlon die mobile Biathlonarena aufgebaut.