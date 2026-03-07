Ganz ohne Schnee: Schramberger Rathausplatz wird zur Biathlonarena

Gleichzeitig findet der verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbeverein statt. Am Biathlon zum Anfassen und Mitmachen: Am Sonntag, 19. April, gastiert die Biathlon-Deutschland-Tour von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Schramberg. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags verwandelt sich die Innenstadt in eine sportliche Erlebnisfläche. Eingeladen vom Handels- und Gewerbeverein „Wir machen Schramberg“ und unterstützt von der 5Valleys GmbH wird beim 4. Schramberger Citybiathlon die mobile Biathlonarena aufgebaut.

20 000 Wettkämpfer Die Biathlon-Deutschland-Tour gilt, laut Mitteilung, seit ihrem Start im Jahr 2015 als weltweit größter Volksbiathlon. Mehr als 100 000 Schnupperschützen und über 20 000 Wettkämpfer haben seither an rund 300 Tour-Stationen teilgenommen. In der Saison 2026 macht die Tour bei 30 Citybiathlons in ganz Deutschland Halt. Das Tour-Motto ist klar: Jeder Freund dieser Sportart kann selbst und kostenlos für einen Tag zum Biathleten werden.

Geschossen wird mit originalen Biathlongewehren, die mit moderner Infrarottechnik ausgestattet sind. Munition kommt nicht zum Einsatz, dennoch ist das Erlebnis möglichst nah am Original. Für Tourleiter Martin Bremer liegt genau darin der besondere Reiz: Den beliebtesten Wintersport der Deutschen sicher, authentisch und ohne Schnee in die Städte zu bringen. Alle Interessierten ab zwölf Jahren können spontan teilnehmen und ihre Treffsicherheit testen.

Besonderer Anreiz

Von 11 bis 13.45 Uhr findet der offene Einzelwettkampf statt, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Parallel dazu wird das Übungsschießen angeboten. Wer den besonderen Biathlonmoment erleben möchte – das Schießen unmittelbar nach körperlicher Belastung – kann sich am Veranstaltungstag zum CardioBiathlon-Duell anmelden. Auf sogenannten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Skilanglaufs simuliert. Nach jeweils 250 Metern folgen ein Liegend- und ein Stehendschießen mit je fünf Schüssen. Tagessieger wird, wer die meisten Treffer erzielt, bei Gleichstand entscheidet die schnellere Zeit.

Ein besonderer Anreiz wartet auf den besten Einzelstarter: Der Schramberger Etappensieger qualifiziert sich für das große Tourfinale im März 2027 im Weltcup-Ort Oberhof. Dort treten die Sieger aller Tourstädte gegeneinander an. Dem Tourchampion winkt ein Reisegutschein über 350 Euro. Der Schramberger Gewinner erhält zudem ein exklusives Trainingswochenende mit Olympiasieger Michael Rösch, inklusive Langlauf- und Schießtraining in der Biathlon-Skihalle, Hotelübernachtung sowie zwei Freikarten für den Biathlon-Weltcup 2027.

Ab 14 Uhr steht die 4. Schramberger Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft auf dem Programm. Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen treten mit Vierer-Teams gegeneinander an. Hierfür ist eine Voranmeldung bis 9. April nötig (Handels- und Gewerbeverein Schramberg, Telefon 07422/244 30 19, E-Mail biathlon@wir-machen-schramberg.de oder online: www.biathlon-tour.de).

Pokale und Preise

Jeder Teilnehmer läuft 2 x 250 m (Wettkämpferinnen und Ü64: 2 x 200 m) im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer gefolgt von je fünf Schüssen Liegend- und Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss werden 15 Sekunden „Zeitstrafe abgebrummt“, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die besten sechs Teams erreichen die Halbfinals und ermitteln jene drei Teams, die im Anschluss im Finale um den Titel des Teamchampions kämpfen. Die besten Teams werden mit Pokalen und weiteren Überraschungspreisen ausgezeichnet.

Alle Teamwettkämpfenden erhalten Erinnerungsmedaillen. Es ist ein Event, an dem jeder ohne Vorkenntnisse teilnehmen kann.