„Die Idee dazu lag schon seit vielen Jahren in unserer Schublade. Der Stadtpark mit seinem duftenden Rosengarten und den malerischen, Schatten spendenden Bäumen ist die perfekte Location für einen Sommerbrunch“, erklärt Mathias Pieper von der Abteilung Grün und Umwelt, Ansprechpartner und Organisator von Veranstaltungen im Stadtpark Lahr.

Der erste „White Brunch“, der auf dem auf dem Vorplatz des Musikpavillons stattfindet, ist eingebettet in die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen des Stadtparks. „In diesem speziellen Jahr des Stadtparks wollten wir nun dieses Event den Gästen des Stadtparks anbieten und hoffen auf eine positive Resonanz,“ so Pieper.

Freier Eintritt für Teilnehmer

Wer an diesem speziellen Tag in weißer Kleidung und mit eigenen Picknick-Utensilien an die Stadtparkkasse kommt, um am Brunch teilzunehmen, erhält laut Ankündigung der Stadtverwaltung freien Eintritt in den Park. Für alle anderen Besucher gilt der übliche Eintritt.

Die Gäste des „White Brunch“ bringen ihr gewünschtes Essen und Getränke samt aller notwendigen Utensilien – Teller, Besteck, Gläser – selbst mit und können sich an die bereitgestellten weißen Tische setzen. Es gibt zwei lange weiße Tischtafeln und vier Pavillons mit Tischen, die besetzt werden können. Die Plätze sind begrenzt, ein rechtzeitiges Kommen zum Event empfiehlt sich, betont die Stadt.

Tanz und Musik

Auch die Unterhaltung soll nicht zu kurz kommen: Ab 13 Uhr gibt es von „Tanz-Leben Lahr“ unter der Leitung von Lea Gruenwald eine Aufführung und einen Walk-Act. Ab etwa 15 Uhr wird der Akkordeon-Club Ottenheim die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Für Gäste des „White Brunch“, die etwas Deftiges essen möchten, bietet die Jugendfeuerwehr Lahr gegrillte Speisen an und sorgt zudem für kühle, antialkoholische Getränke.

Weitere Informationen zum Jahresprogramm im Lahrer Stadtpark gibt es auf der Jubiläumsseite des Stadtparks unter lahr.de.