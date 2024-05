Direkt zum Arbeitswochen-Start rollte eine riesige Störungswelle über Deutschland. Das Internet fiel aus, Festnetzanschlüsse funktionierten nicht. Gleichzeitig hatten Kunden der Postbank Probleme beim Online-Banking. Wie es in der Region aussieht und was Bankkunden geraten wird.

Aus ganz Deutschland werden am Dienstagmorgen Störungen von Internet, Festnetzanschlüssen und Online-Banking gemeldet. Hintergrund ist eine zentrale Störung des Telekomnetzes.

Von der Störung sind auch 1&1 und O2 betroffen, die teils das gleiche Netz nutzen. Es werde „mit Hochdruck“ an der Behebung des Problems gearbeitet, teilt die Telekom auf Anfrage mit.

Laut der Meldeplattform „Netzwelt“ sind vor allem die Großstädte von den Störungen betroffen. Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Leipzig, München, Stuttgart und Nürnberg sind wahre Hotspots der Störungen.

In der Schwarzwald-Region gibt es weniger Meldungen, vor allem aus den Kreisen Calw und Freudenstadt werden wenige Meldungen verzeichnet. Mehr sind es hingegen im Schwarzwald-Baar-Kreis, der Ortenau und im Bereich Lörrach und Bodensee.

„Aufgrund eines zentralen, technischen Problems kann es aktuell zu Beeinträchtigungen beim Login bei MagentaTV über alle Geräte der ersten Generation kommen.Zusätzlich kann es momentan vereinzelt zu Problemen bei der Registrierung von IP-Telefonie (Telefonieren übers Internet, Anmerkung der Redaktion) kommen, so dass eingehende und ausgehende Anrufe ebenfalls beeinträchtigt sein können“, heißt es von der Telekom auf Anfrage.

Mobilfunk ist von Störung nicht betroffen

O2- und 1&1-Kunden sind von der Störung bei der Telekom ebenfalls betroffen. Die Netze sind teils die gleichen. „Während wir unser o2-Mobilfunknetz selbst betreiben und ausbauen, setzen wir im Festnetzbereich auf Partnerschaften mit den Betreibern der Infrastrukturen, über die wir unsere Festnetzprodukte realisieren – bei Glasfaser und VDSL nutzen wir etwa die Festnetzinfrastruktur der Deutschen Telekom“, teilt ein Sprecher der „Telefónica“ mit, die etwa O2 betreibt.

Nicht betroffen sei das Mobilfunknetz, teilen Telekom und Telefónica gleichermaßen mit. Notrufe seien ebenfalls uneingeschränkt möglich.

Auch Postbank-Online-Banking gestört

Parallel stellen auch Kunden der Postbank fest, dass ihre Online-Banking-Zugänge nicht funktionieren.

Auch hier werde mit Hochdruck an der Lösung gearbeitet, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Postbank. Wer dennoch sehr dringend Bankgeschäfte erledigen muss, kann dies vor Ort tun. „An den Banking-Terminals in den Filialen von Postbank und Deutsche Bank können Kundinnen und Kunden der Postbank Überweisungen ausführen und Daueraufträge einrichten“, heißt es von der Pressestelle.

Postbank-Filialen finden sich zum Beispiel in Rottweil, Freudenstadt, Villingen-Schwenningen und Nagold. Filialen der Deutschen Bank gibt es etwa in Villingen-Schwenningen, Rottweil, Balingen, Lahr, Albstadt und Tuttlingen.

Der Kontostand kann an den Automaten und allen Geldautomaten der Cash Group abgefragt werden. „Kartenzahlungen und Barabhebungen funktionieren wie gewohnt ohne Einschränkungen“, ergänzt die Postbank.