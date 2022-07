3 Als könnten sie kein Wässerchen trüben: "Gams ’n’ Rosslers" mit (von links) Franz Bauknecht, Michael Reutter, Edgar Reutter und Frank King. Foto: Gams

Lebt denn der alte Gams-Rocker noch? Ja, erlebt noch.















Link kopiert

Aichhalden/Schramberg - Die Schramberger Kultband "Gams ’n’ Rosslers" steht nach zwei Jahren Corona-Dornröschenschlaf wieder energisch unter Strom. Mit ihrem Konzert am Freitag, 8. Juli, ab 22 Uhr wollen die vier Musiker beim Aichhalder Dorfhock beweisen, dass sie waschechten Rock ’n‘ Roll, herben Blues-Rock und fetten Boogie immer noch meisterlich beherrschen.

Welthits und eigene Titel

Präsentiert werden Hits weltbekannter Größen, aber auch einige eigene Titel, die perfekt ins Konzept passen. Von "All Right Now" bis ZZ Top dürfte also etliches dabei sein, was das Rocker-Herz begehrt.

"Back to the Roots"

Dazu arbeiten seit einiger Zeit bei "Gams" die Saiten-Brüder Mitch (Gitarren, Bass, Gesang) und Eddie Reutter (Bass, Gitarren, Bluesharp, Gesang) wieder fingerfertig zusammen. Die Beiden kehren mit zwei weiteren Urgesteinen der Szene, Franz Bauknecht (Keyboards, Bass, Gesang) und Frank King (Schlagzeug, Gesang), an die Anfänge ihrer musikalischen Laufbahn zurück. Sie begann vor vielen Jahren mit den Hardbreakers tatsächlich in Aichhalden, vor regelmäßig großem Publikum bei den damaligen TTC-Rock-Schmuddel-Feten in der Josef-Merz-Halle und den darauf folgenden FVA-Rockevents in der Festplatzanlage. "Back to the Roots" eben: Man darf also auf das Wiedersehen gespannt sein.