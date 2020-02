Gammertingen Vermisster 49-jähriger Mann ist tot

Ein Zeuge hatte in den sozialen Netzwerken die Vermisstenfahndung gelesen und sich an das Kennzeichen des gesuchten Fahrzeugs erinnert. Daraufhin wurden in den zurückliegenden Tagen von der Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen in der Umgebung des Fahrzeug-Fundorts durchgeführt, an denen auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Todesumständen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.