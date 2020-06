Gammertingen/Kaiserslautern Mutter und zehnjährige Tochter werden vermisst

Wie eine Angehörige der Familie berichtet, lebt das Mädchen normalerweise bei ihrem Vater in Gammertingen. Dieser habe das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind. Der Vater habe gestattet, dass Sofia bis zum 8. Juni mit ihrer Mutter Hariklia S. in den Urlaub fahre. Die Tochter hätte, so die Angehörige, gegen 15 Uhr an dem Tag wieder bei ihrem Vater sein sollen.

Als Sofia am Abend noch immer nicht zurück und die Mutter weder telefonisch noch über andere Medien erreichbar war, erstattete der Vater Anzeige bei der örtlichen Polizei. Da Hariklia S. aktuell in Kaiserslautern gemeldet ist, wurde der Fall an die Polizei in Rheinland-Pfalz abgegeben.

Polizei geht vorerst von einem Vermisstenfall aus

Da die Mutter gesundlich angeschlagen ist, im Rollstuhl sitzt und auf Medikamente angewiesen ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass Mutter und Tochter sich in Gefahr befinden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz erklärt, dass bislang nicht von einer Kindesentziehung ausgegangen werde. Dieser Tatbestand sei erst dann erfüllt, wenn sich Mutter und Tochter ins Ausland absetzen würden. Sollten sich derartige Hinweise ergeben, werde natürlich auch in diese Richtung ermittelt.