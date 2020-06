Gammertingen/Bremerhaven Vermisste Mutter und Tochter tot aufgefunden

Mit einem Spezialboot der Hafengesellschaft Bremen Ports wurde am Donnerstag ein Auto in der Weser geortet. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Westpfalz, der Polizei Bremerhaven und der Feuerwehr Bremerhaven wurde das Fahrzeug am Abend aus dem Wasser geborgen.

Weitere Informationen sollen am Freitag folgen