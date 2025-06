Gaming-Industrie: Berlin bekommt ein House of Games

4 Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sehen Berlin als wichtigsten Gaming-Standort Deutschlands. Foto: Jens Kalaene/dpa 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Berlin nimmt für sich in Anspruch, auch beim Gaming die Hauptstadt zu sein. Der Regierende Bürgermeister sieht in der Branche eine Zukunftsindustrie. Sie soll einen festen Platz in der Stadt bekommen.







Berlin - Mit dem House of Games soll die Spiele-Branche in Berlin ein neues Zentrum bekommen. In einem Backsteingebäude in Friedrichshain stehen dafür auf fünf Etagen fast 15.000 Quadratmeter zur Verfügung. Der Standort des lange angekündigten Projekts wurde am Dienstag in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) und der Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bekanntgegeben.