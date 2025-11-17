Gaming in Blumberg: Spielspaß mit Herz und Handwerk

Furkan Tastan baut eine Gaming-Community auf. Turniere, Reparaturen und persönlicher Austausch sind vorgesehen. Das erste große Event soll im Mai stattfinden.
Zwischen Reparaturlötstationen, modifizierten Spielkonsolen und Sicherheitskameras wächst in Blumberg etwas Neues heran: eine Gaming-Community mit persönlichem Bezug. Der Mann dahinter ist Furkan Tastan – leidenschaftlicher Gamer, Tüftler und Jungunternehmer mit einem klaren Ziel: „Ich möchte Menschen mit derselben Leidenschaft zusammenbringen – nicht nur online, sondern vor allem lokal“, sagt er.