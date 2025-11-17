Gaming in Blumberg: Spielspaß mit Herz und Handwerk

Furkan Tastan baut eine Gaming-Community auf. Turniere, Reparaturen und persönlicher Austausch sind vorgesehen. Das erste große Event soll im Mai stattfinden.

Zwischen Reparaturlötstationen, modifizierten Spielkonsolen und Sicherheitskameras wächst in Blumberg etwas Neues heran: eine Gaming-Community mit persönlichem Bezug. Der Mann dahinter ist Furkan Tastan – leidenschaftlicher Gamer, Tüftler und Jungunternehmer mit einem klaren Ziel: „Ich möchte Menschen mit derselben Leidenschaft zusammenbringen – nicht nur online, sondern vor allem lokal“, sagt er.

Die Idee entstand nicht über Nacht. Bereits während der Corona-Zeit begann Tastan, mit dem Verkauf von Konsolen und Zubehör ein Geschäft aufzubauen. „Damals lief das Geschäft gut, aber alles nur online und weit verbreitet. Was einerseits der Vorteil von Onlinesystemen ist, ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Eine lokale Community konnte da nicht entstehen“, erinnert er sich. Was folgte, war ein schrittweiser Wandel: vom reinen Verkauf hin zu einem Ort, der Austausch, Reparatur und Individualisierung bietet.

„Ich repariere lieber, als dass ich Geräte einfach wegwerfe!“

„Ich repariere lieber, als dass ich Geräte einfach wegwerfe, und manchmal ist noch was zu retten“, erklärt Tastan sein Motto. Er repariert Spielkonsolen, bietet individuelle Modifikationen an – von speziellen Gehäusen bis zu erweiterten Funktionen. „Viele Geräte sind technisch noch gut, brauchen nur ein bisschen Liebe zum Detail“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Doch Furkan Tastans Blick geht noch weiter: Weg vom Einzelkontakt hin zur echten Community. Erste Schritte dorthin unternimmt er derzeit über die sozialen Netzwerke. „Noch ist es nur ein zartes Pflänzchen. Wir sind gerade einmal eine Handvoll Leute, die wirklich aktiv dabei sind“, gibt er offen zu. „Aber man muss irgendwo anfangen.“ Geplant sind ab Frühjahr 2026 regelmäßige Veranstaltungen, allen voran ein Konsolen-Turnier mit Titeln wie FIFA oder Super Smash Bros. „Das soll im Mai in Blumberg stattfinden – ich habe das Equipment, nur eine passende Location fehlt noch.“

Der persönliche Kontakt ist ihm wichtig

Für Tastan ist der persönliche Kontakt der entscheidende Unterschied zu großen Onlinehändlern: „Klar, Spiele kann man auch bei Amazon kaufen. Aber was fehlt, ist das Zwischenmenschliche.“ Er setzt auf gemeinsame Spieleabende, lokale Treffen und langfristig eine Plattform, auf der sich Spieler aus der Region vernetzen können – natürlich auch digital über WhatsApp, TikTok oder Facebook-Gruppen.

„Eine Community baut man nicht einfach auf, indem man ein Forum gründet. Man muss Erlebnisse schaffen“, sagt er. Das erklärt auch seine Zurückhaltung bei konkreten Mitgliederzahlen. „Ich peile 50 Leute bis nächstes Jahr an – vielleicht werden es mehr, vielleicht weniger. Wichtig ist mir, dass es authentisch wächst.“

Bis zum geplanten Termin im Mai ist noch einiges zu tun – Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, der richtige Ort. Aber Tastan bleibt optimistisch. „Wenn man etwas mit Leidenschaft macht, finden sich die Leute, die das erkennen“, ist er überzeugt. Und Blumberg? Das könnte bald zur Zentrale einer ganz neuen Szene werden.

Spieler unter sich

Gaming-Communities

sind Zusammenschlüsse von Menschen, die sich für Videospiele begeistern. Sie treffen sich online oder lokal, um gemeinsam zu spielen, sich auszutauschen oder Turniere zu organisieren. Während viele Communities im Netz – etwa über Discord oder andere Foren – entstehen, wächst auch immer wieder der Wunsch nach lokalem Austausch. Veranstaltungen wie LAN-Partys, Konsolenturniere oder Themenabende stärken das Gemeinschaftsgefühl. Lokale Gruppen bieten dabei eine Plattform für persönlichen Kontakt, Hilfestellung bei Technikproblemen und die Möglichkeit, gemeinsam neue Spielewelten zu entdecken.