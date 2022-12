3 Bei den Heimspielen mit dabei und große Fans sind Antje und Andrea Hermann Foto: Löffler

Ungeschlagen steht der HBW Balingen-Weilstetten auf dem ersten Platz der zweiten Handball-Bundesliga. Entsteht schon eine Euphorie zum möglichen Aufstieg auf den Zuschauerrängen? Was sagen die Fans des Tabellenführers?















Link kopiert

Balingen - Volles Haus in der Sparkassenarena Balingen. So war es nicht nur am Samstag: 2000 Fans des HBW Balingen-Weilstetten waren beim Spiel gegen den HSC 2000 Coburg dabei. Wahrscheinlich wird dies auch an diesem Wochenende wieder so sein. Zu Gast ist diesmal der 1.VFL Potsdam, um 19 Uhr in der Sparkassenarena.

Keine Fans mehr wegen der zweiten Bundesliga?

Beim Blick auf die Zuschauerzahlen zeigt sich, dass diese sich im Vergleich zur letzten Saison, in der ersten Bundesliga, kaum verändert haben. Bei den bisher acht Heimspielen waren insgesamt 15 231 Zuschauer in der Balinger Sparkassenarena. Pro Spieltag sind dies bisher durchschnittlich 1903 Fans.

Im Vergleich zur ersten Bundesliga, können sich die Gallier bisher über eine höhere Zuschauerzahl pro Spiel freuen. Summiert man die Zahlen für alle 18 Spieltage in der ersten Bundesliga, kommt man auf eine Besucherzahl von 1736 Fans. Dass daran auch Corona seinen Anteil hat, dürfte nicht abwegig sein.

Doch wie sehen die Fans des HBW die aktuelle Stimmungslage nach den vergangenen Saisonabstieg aus der ersten Bundesliga? Beim Spiel gegen Coburg zeigte sich, dass die Frage nach der Liga nicht der wichtigste Punkt ist.

Im Sport will man nach oben

"Klar, im Sport will man immer nach oben", erzählt ein langjähriger Fan. "Ich bin bei allen Heimspielen dabei, unterstütze den Verein, und die zweite Bundesliga ist für eine kleinere Stadt wie Balingen auch sehr gut."

Genau so sieht das auch Julian Amann: "Es sind viele Fans für die zweite Bundesliga und die Stimmung ist prima", verdeutlicht er.

Doch auch die Zuversicht für einen Wiederaufstieg da. Cornelia Heinzelmann, die Mutter der Nummer 28, Tobias Heinzelmann, erzählt: "Wir sind Tabellenführer und ich bin ziemlich optimistisch, dass es wieder Richtung erste Bundesliga geht."

Der HBW spielt eine große Rolle für viele Fans

Für viele Fans spielt der HBW eine große Rolle. So auch für Andrea und Antje Hermann. Trotz längerer Anfahrt sind Mutter und Tochter bei den Spielen des Vereins dabei. "Es ist einfach ein toller Verein, so familiär. Die Spieler machen Fotos, geben Unterschriften und man fühlt sich als Gemeinschaft. Das gefällt mir so sehr am HBW", betont Andrea. Sie hat früher selbst Handball gespielt. Das erste Spiel, welches die beiden vom HBW sahen, hat sie begeistert und so sind sie vergangenes Jahr beim HBW hängen geblieben.

Egal welche Liga: Fan ist Fan!

"Einmal HBW, immer HBW", lautet das Motto eines weiteren Fans. Die zweite Bundesliga sei genau so toll und außerdem sehe man hier mehr Siege, sagt er schmunzelnd.

Frank Geyer ist schon lange beim HBW, für ihn ist eines klar: "Egal in welcher Liga sie spielen werden, ich bin Fan, denn Fan ist Fan!"