„Gallier“ müssen ackern: HBW feiert den sechsten Streich

Der HBW Balingen-Weilstetten hat seines Siegesserie in der 2, Handball-Bundesliga fortgesetzt, machte sich das Leben beim 34:30 über den TV Großwallstadt aber selbst schwer.
Immerhin hatte sich das HBW-Lazarett etwas gelichtet – Tim Ruggiero- Matthes war wieder mit von der Partie, doch noch immer fehlte bei den „Galliern“ mit Elias Huber, Magnus Grupe, Merlin Fuß, Elias Fügel und Bennet Strobel ein Quintett. Aber auch der TV Großwallstadt war vor rund 1400 Zuschauern in der Untermainhalle in Elsenfeld nicht in Bestbesetzung am Start. So fehlten etwa mit Maximilian Hoerner und Yessine Meddeb die beiden etatmäßigen Halbrechten beim Altmeister.