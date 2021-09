1 HBW-NeuzugKreiang Gleb Kalarash im Trikot von Vardar Skopje. Foto: Eibner

Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten hat auf die Verletzungsprobleme auf der Kreisläuferposition reagiert und den russischen Nationalspieler Gleb Kalarash verpflichtet.

Mit einer starken Leistung beim THW Kiel und dem souveränen Heimsieg gegen GWD Minden ist das Team von Trainer Jens Bürkle gut i die Saison 2021/22 gestartet. Allerdings haben beide Spiele gezeigt, dass es, vor allem im Innenblock der Abwehr, ein personeller Ritt auf der Rasierklinge ist. Durch den langfristigen Ausfall von Marcel Niemeyer (Knorpel-OP im Knie) und die Verletzung von Kristian Beciri – wann er nach seiner Knöchel-Operation wieder spielfähig sein wird, ist noch nicht klar – sind Bürkles Alternativen überschaubar. 4

Aus diesem Grund haben die "Gallier" personell noch einmal nachgelegt und den Bundesliga- und international erfahrenen Gleb Kalarash verpflichtet. Der 30-Jährige russische Nationalspieler war in der vergangenen Saison noch für den nordmazedonischen Top-Klub RK Vardar Skopje am Ball, seit Sommer aber vertragslos. Kalarash soll bereits am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim TuS N-Lübbecke zum ersten Mal das HBW-Trikot tragen.

Mit Skopje spielte der abwehrstarke 2,05 Meter-Riese in der nordmazedonischen Super-Liga und sammelte zahlreiche Erfahrungen in der EHF-Champions-League. Mit der russischen Nationalmannschaft nahm Kalarash mehrfach an Welt- und Europameisterschaften teil. Insgesamt stehen für ihn aktuell 65 Länderspiele mit 106 Toren zu Buche

Zur Saison 2017/18 wechselte Kalarash von HK Motor Saporoshje nach Deutschland in die Handball-Bundesliga. Er unterzeichnete beim SC Magdeburg einen Zwei-Jahres-Vertrag, bat den SCM aber nach Ende der ersten Saison um Auflösung des Vertrages, weil ihm ein Angebot von Vardar Skopje vorlag. "Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, einen so erfahrenen Spieler, der die Bundesliga kennt, viel internationale Erfahrung gesammelt hat und auch noch deutsch spricht, so kurzfristig nach Balingen zu holen", freut sich HBW-Coach Bürkle über die personelle Verstärkung seines Kaders.