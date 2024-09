„Gallier“ kassieren nächste Niederlage: HBW beißt sich die Zähne aus

1 HBW-Kreisläufer Tobias Heinzelmann (am Ball) räumt zwei Verteidiger des ASV Hamm ab. Foto: Beytullah Kara

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat sein zweites Spiel in Serie verloren. Am Sonntag unterlag der Erstliga-Absteiger zuhause dem ASV Hamm-Westfalen mit 24:30 (12:15).









Link kopiert



Der HBW erwischte vor 1900 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena einen guten Start. Keeper Mateusz Kornecki und die Deckung schnell in die Partie, und so führten die Gastgeber nach einem Treffer von Csaba Leimeter nach sechs Minuten mit 3:1. Das Team von Trainer Matthias Flohr hatte die Partie im Griff, Sascha Pfattheicher verwandelte einen Steal per Konter zum 7:4 (10.).