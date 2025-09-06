„Gallier“ jubeln: HBW zeigt gegen Elbflorenz Reaktion

Handball-Zweitligist Balingen-Weilstetten schlägt den HC Elbflorenz im ersten Heimspiel der Saison deutlich. Dayan und Pfattheicher sind die überragenden Schützen.
Eine Reaktion auf die 26:31 (16:11)- Auftaktniederlage beim 1. VfL Potsdam hatte Matti Flohr, Trainer des HBW Balingen-Weilstetten von seinen Jungs im ersten Zweitliga-Heimspiel der Saison gegen den HC Elbflorenz Dresden gefordert – eine Reaktion haben er und die 1950 Zuschauer in der Balinger Mey-Generalbau Arena zu sehen bekommen. Über weite Strecken des ersten Abschnitts zeigten die „Gallier“ eine famose Vorstellung.