„Gallier“ jubeln: HBW bewahrt die Coolness

Im hitzigen Topspiel der 2. Handball-Bundesliga setzt sich der HBW Balingen-Weilstetten mit 32:30 beim VfL Eintracht Hagen durch.
Der HBW Balingen-Weilstetten legte vor rund 1500 Zuschauern in der Ischelandhalle gut los. Nachdem der ständige Unruheherd Pouya Norouzinezhad Hagen in Front gebracht hatte, schossen Mex Raguse, Stefan Bauer und Csaba Leimeter mit 3:1 in Front (6. Minute). Dabei war Sascha Pfattheicher bereits mit einem Siebenmeter am starken VfL-Keeper Pascal Bochmann gescheitert. Die „Gallier“ leisteten sich nun im Angriff eine ganze Reihe technischer Fehler, zudem kassierte Till Wente seine ersten Zeitstrafe und Eintracht Hagen glich nicht nur aus, sondern legte durch einen vom Isländer Hakon Styrmisson verwandelten Siebenmeter zum ersten Mal vor: 4:3 (10.). Die Gäste wendeten das Blatt zwar umgehend wieder, doch es blieb eng.